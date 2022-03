Colbrelli no muestra signos de preocupación en las pruebas cardíacas pero se retira de la Vuelta

El ciclista italiano Sonny Colbrelli, del Bahrain-Victorious, está "consciente" tras desvanecerse en la meta de la primera etapa de la Volta a Cataluña y ser trasladado a un hospital, donde los procedimientos cardíacos realizados "no muestran signos de preocupación", aunque no tomará la salida este martes en la segunda etapa.

En un comunicado, el Bahrain informó de que Colbrelli será sometido a más pruebas y no podrá disputar la segunda etapa, del mismo modo que su compañero de equipo Jack Haig, quien se ha sentido indispuesto antes del inicio de la jornada. "Sonny Colbrelli se encuentra consciente y bien. Hoy se someterá a más pruebas para descubrir la causa del incidente de ayer. Todas las pruebas cardíacas realizadas anoche no mostraron signos de preocupación o funciones comprometidas", ha explicado el equipo Bahrain-Victorious en el comunicado.

?? After being admitted to Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, @sonnycolbrelli was conscious and feeling okay. He has since been in touch with family and friends as he recovers at the hospital.



