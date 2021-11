Cavendish tiene dos costillas rotas y un pequeño neumotórax tras su caída

El ciclista británico Mark Cavendish tiene dos costillas rotas y un pequeño neumotórax, tras la caída sufrida en los Seis Días de Gante, según ha informado su equipo el Deceuninck.

We have an update on @MarkCavendish after his crash on the final day of the #zesdaagsegent: https://t.co/EutNsLk8Zf



Wishing you a speedy recovery, Mark!

Photo: @GettySportpic.twitter.com/ETdiB3npuU