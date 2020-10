Filippo Ganna vuela por las calles de Palermo y se viste con la maglia rosa; primer golpe de Geraint Thomas

El italiano Filippo Ganna (Ineos), reciente campeón mundial de contrarreloj, voló este sábado en la crono que abrió la 103 edición del Giro de Italia, de 15,1 kilómetros entre Monreale y Palermo, en la sureña isla Sicilia, y se enfundó la maglia rosa.

�� The first time is never forgotten.



�� La prima volta non si scorda mai.#Giropic.twitter.com/yKp6UTV1dc