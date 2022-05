Demare suma su tercera victoria y Juanpe López llega a los diez días de rosa

El ciclista francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se llevó este viernes la decimotercera etapa del Giro de Italia, disputada entre Sanremo y Cuneo sobre 150 kilómetros, para casi sellar su victoria en la regularidad tras celebrar su tercera etapa en esta 'Cosa Rosa' que sigue liderando el español 'Juanpe' López (Trek-Segafredo).

Démare parece no tener rival en las llegadas al sprint y, en esta jornada de mucho calor y en una etapa exigente, sumó su tercera victoria parcial en este Giro superando a Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) y a Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

En una etapa sin caídas pese a la alta velocidad en los kilómetros finales, llenos de curvas cerradas y rotondas ya dentro de Cuneo, Démare triunfó en parte gracias al trabajo de su equipo, que tiró abajo en el último suspiro, a 700 metros de la meta, la fuga del día integrada por cuatro corredores.

