Protestas en el balonmano europeo por el elevado número de partidos

El sindicato de jugadores europeos de balonmano (EHPU) ha lanzado este miércoles una campaña en redes sociales, #Dontplaytheplayers ("no juegues con los jugadores"), a la que se han unido internacionales de las selecciones españolas masculina y femenina, en la que protestan por el elevado número de partidos que deben disputar y advierten de posibles daños a su salud.

Lara González (Besançon), Nerea Pena (Ferencvaros), Víctor Tomás, Gonzalo Pérez de Vargas y Raúl Entrerríos (Barcelona) son los jugadores españoles que participan en la campaña, que reúne también al francés Nikola Karabatic, al croata Luka Stepanic y al danés Mikkel Hansen, elegido mejor jugador del Mundial, entre otros.

"Las consecuencias son muchas e irresponsables hacia la salud de los jugadores y, a la larga, son nocivas para nuestro deporte"; "se toman decisiones sin tener en cuenta la carga de trabajo para los jugadores y el impacto en su integridad física y mental"; y "respetando los días de descanso los jugadores estarían físicamente preparados para dar el máximo en la cancha" son algunos de los argumentos que exponen distintos balonmanistas en un vídeo difundido en las redes, que concluye con una petición unánime: "Escucha a los jugadores. No juegues con los jugadores".

El sindicato europeo gestó su protesta a raíz del calendario del Mundial disputado en enero en Alemania y Dinamarca, con hasta diez partidos para las selecciones que llegaron a semifinales, muchos traslados entre ciudades y, también, numerosas lesiones entre los participantes.

Listen to the players and unite in the battle against physical erosion. #DontPlayThePlayers @ihf_info @EHF pic.twitter.com/Rxdy6q2W4M