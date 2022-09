El Barcelona empieza la defensa del título ganando al Pick Szeged

El Barça comenzó la Liga de Campeones 2022-2023 como un huracán y arrasó en su visita al Pick Szeged húngaro de Juan Carlos Pastor (28-35), con una segunda parte extraordinaria (13-21) con un ataque demoledor y una defensa agresiva.



Dika Mem y Ludovic Fábregas, ambos con 7 tantos, y Melvin Richardson, que mostró su faceta de gran central, con 6, brillado con luz propia, igual que el debutante Emil Nielsen en la portería, que relevó este miércoles a un desacertado Gonzalo.



El Barça salió con fluidez (4-5, m.6), pero las paradas de meta croata del Szeged, Mirko Alilovic, hicieron reaccionar a su equipo y, bajo la dirección magistral del esloveno Dean Bombac y la movilidad del capitán Bence Banhidi y del pivote Richard Bodó, el Barça encajó un parcial de 6-0 (10-5, m.14).



Un tiempo muerto de Carlos Ortega, la entrada de Emil Nielsen, que debutó como azulgrana en la Liga de Campeones, en el minuto 17 y el despertar de Dika Mem hizo reaccionar al conjunto catalán (11-9, m.20). Juan Carlos Pastor paró el partido, pero no pudo evitar que al descanso su equipo hubiera perdido casi toda su renta (15-14).

Finalmente, Luka Cindric, no recuperado de sus problemas físicos, no entró en la convocatoria y el joven Domen Makuc, su relevo, no estuvo acertado y Ortega se la jugó en la segunda mitad. Colocó a Melvin Richardson de central con Dika Mem y Timothey N'Guessan como laterales y avanzó su defensa para cortar las líneas de pase húngaras. El Szeged aguantó de inicio (18-16, m.33), pero luego se desató la tormenta barcelonista.



Ludovic Fábregas, el propio Richardson, Mem y Aleix Gómez, apoyados por una gran defensa, que provocó 9 pérdidas a los magiares, y un Nielsen acertado (acabó con 8 paradas) propiciaron que el Barça destrozara la defensa local. Ni el cambio de Alilovic por Roland Mickler pudo cortar la sangría.



La máxima ventaja del equipo español llegó a nueve minutos para el final (23-32, m.51) con un parcial de (5-16) y todo quedó visto para sentencia.

FICHAL DEL PARTIDO:

28 - Pick Szeged (15+13): Alilovic (Mikler, m.37 a 60); Sostaric (4), Tönnesen (2), Bombac (3), Banhidi (4), Makovsek (2), Frimmel (3) -siete inicial- Radivojevic (1p), Martins (1), Garciandía (1), Bodó (5) Sita (1), Gaber (-) y Rosta (1).

35 - Barça (14+21): Gonzalo Pérez de Vargas (Nielsen, m.17 a 60) ; Aleix Gómez (5,2p), Mem (7), Fábregas (7), Thiagus Petrus (1), N' Guessan (3), Wanne (-), -siete inicial- Makuc (1), Janc (2), Carlsbogard (1), Melvyn Richardson (6), Ariño (-), Lángaro (-), Frade (1) y Parera (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 7-5, 10-5, 11-8, 14.12, 15-14 (descanso); 19-18, 20-22, 22-27, 23-31, 25-34 y 28-35 (final).

Árbitros: Bojan Lah (SLO) y David Sok (SLO). Excluyeron a Tonnesen (m.8), por el Pick Szeged; y a Mem (m.1), Makuc (m.3), Petrus (m.26), Aleix (m.30) y Fábregas (m.36), por el Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Liga de Campeones disputado en el Pick Arena 'Mihály Bérczi' de Szeged ante 8.300 espectadores (lleno).