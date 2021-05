Barça - Nantes y PSG - Aalborg en la Final Four de la Champions League de balonmano

El Barça se enfrentará al Nantes francés en las semifinales de la Liga de Campeones de balonmano, según el sorteo que ha tenido lugar en Viena este martes.



La otra semifinal la disputarán el Aalborg y el París Saint Germain.



La fase final de la Liga de Campeones 2020/21 se jugará en el Lanxess Arena de Colonia los días 12 y 13 de junio.

Welcome the #ehffinal4 2021 Semi-final pairings!!?? Which teams do you see reaching the Final? ??@FCBhandbol ?? @HBCNantes@psghand ?? #AalborgHåndbold



It’s #Showtimeforehffinal4 !?? Schedule to be communicated later. pic.twitter.com/eVikUVyFOw