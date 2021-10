El Granollers se reafirma en la zona alta frenando al Logroño

Fraikin Granollers, 31 - Logroño La Rioja, 29

El Fraikin Granollers sofocó este viernes a tiempo la reacción del Logroño La Rioja para acabar logrando por 31-29 y lograr una importantísima victoria en la lucha por las primeras posiciones de la Liga Sacyr ASOBAL.



Doble mérito para los vallesanos, que sumaron los dos puntos sin su máximo referente, Antonio García Robledo. Chema Márquez y Pol Valera-sumaron 20 de los 31 goles del Granollers, se echaron el equipo a la espalda e hicieron olvidar la sensible baja del internacional. El Logroño quedó muy cerca de la machada, después de no hacer un buen primer tiempo, pero no le fue suficiente para llevarse los puntos.