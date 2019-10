Marc Gasol: "Veo con mucha tristeza lo que está pasando en Cataluña, los políticos deberían sentarse a hablar"

Este jueves, El Partidazo de COPE tuvo el privilegio de charlar con el único jugador de baloncesto que ha conseguido ganar este año el Mundial y el anillo de la NBA: Marc Gasol.

Rubén Parra se desplazó hasta Toronto para verse las caras con el jugador de 34 años que aspira a seguir mejorando en una temporada que prevé "que no va a ser fácil, va a ser muy abierta".

Marc Gasol recibió el anillo en la previa del primer partido de Toronto en la nueva temporada ante Nueva Orleans: "Un poco atípico recibir un premio antes de un partido, pero fue bonito porque lo puedes compartir de forma más relajada. Además, ganamos, que fue lo mejor. Tienes la cabeza metida todo el día en el partido, la ceremonia te hace bajar un poco la guardia, pero nos pusimos serios, defendimos como debíamos y ganamos", dijo sobre esa victoria 122-130.

Moment: Making of the Ring



Open Gym presented by @Bell pic.twitter.com/UKB1hruOyg — Toronto Raptors (@Raptors) October 23, 2019

No quiere entrar en comparaciones con su hermano Pau Gasol, también campeón del Mundo y de la NBA: "No soy muy de comparar ni sacar pecho, todo lo vivido ha sido magnífico por poder estar a este nivel. Por acabar el año ganando las dos cosas es algo muy especial, me siento muy afortunado".

Con su edad, y con una temporada que puede acabar en Tokio en los Juegos Olímpicos, es muy de hacer "preparación diaria, no miro mucho más allá. Mentalmente, ganar ayuda mucho a afrontar los retos de forma positiva". Para mantener su estado de forma, renuncia a dos placeres que le gustan: el vino y la cerveza, "que ahora no puedo tomar. Lo de beber cerveza de trago en los buses es sólo cuando se gana", bromeó.

Gasol no confía en las apuestas ni en los pronósticos de quienes, esta temporada, alejan a Toronto Raptors de los favoritos al anillo: "El año pasado tampoco nos ponían entre los favoritos, y con la Selección, igual. Esto de las predicciones no hay que hacerlas mucho caso. No lo tomo a mal, sé que dan mucho de que hablar. Pero están basadas en opiniones subjetivas de gente. En octubre no se gana la NBA, hay muchos factores para un equipo en mayo o en junio".

Pese a la distancia, sigue el día a día en España y, en concreto, en Cataluña. Lo sucedido estos días en Cataluña lo ve "con mucha tristeza", y propone a los líderes "sentarse a hablar porque si no, va a ir a peor. Nuestra opinión puede ser una, pero los lideres políticos tienen que hablar". Como deportista, nunca ha pensado en dejar la Selección española o plantearse otras alternativas: "Somos deportistas, tenemos que dar alegrías a la gente, nada más. Jamás nadie me ha influido en mis decisiones".

Preguntado por la posibilidad de que Sergio Ramos dispute los Juegos Olímpicos, Gasol comentó que "si Ramos viene, que lo disfrute mucho. Al final, una Olimpiada es algo muy especial. Como deportista, es único. Quienes toman las decisiones, ya las tomarán".