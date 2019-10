Joan Creus, el español que supera el récord de Vince Carter: “Veremos a algún jugador con 50”

Vince Carter ha hecho historia al convertirse en el jugador que más temporadas, 22, ha disputado en la NBA. Sin embargo, el hito del exterior de Atlanta Hawks en la mejor liga de baloncesto del mundo es superado por una leyenda de nuestra canasta. Se trata de Joan Creus, que se retiró a los 42 años (los mismos que tiene Carter) tras 24 cursos en la élite. L’Hospitalet, Granollers, Barça y Manresa gozaron de su concurso entre 1975 y 1999: vivió el paso de la Liga Nacional a la ACB, ganó títulos (dos Ligas y tres Copas del Rey), fue subcampeón de Europa con España y sorprendió, incluso a sí mismo, ya como veterano.

“Fue chocante que con un equipo modestísimo (el Manresa más sobresaliente de todos los tiempos) primero ganásemos la Copa del Rey y luego la Liga. Y que yo lo consiguiera con 39 y 41 años respectivamente. Y que además fuera MVP. Fue un golpe fuerte. También para mí, porque tampoco lo esperaba”, rememora Creus en COPE. No sorprende que se identifique tanto con Carter y otros mitos baloncestísticos longevos de la talla de “Dino Meneghin” y “Oscar Schmidt”.

La pregunta es obligada: ¿qué hay que tener para competir al máximo nivel cuando llega la recta final de tu carrera deportiva? “Hay muchos factores: mantenerse bien físicamente, no tener lesiones, mantener una buena alimentación… Pero hay uno que supera a los demás: la mentalidad. Que tu cabeza esté fresca y activa, que te sepa preparar para todo lo que viene. Al final, el hecho es mantener la ilusión por jugar a un deporte que te apasiona”, asevera toda una voz de la experiencia.

Es esa cualidad que “te indica que sabes dosificar más tus esfuerzos, eres más listo en la pista, muchas veces te anticipas a situaciones determinadas…”. La que lleva a tener “muchísimo respeto por lo que hacen, han hecho y todavía tienen que hacer” esos veteranos que ahora han ganado “unos añitos” y lo son “más o menos o a partir de 35”. Cuando antes, “a partir de los 30”, ya te podían gritar aquello de ‘Retírate’.

Creus dejó las canchas “jugando prácticamente todo el partido: una media de 35 minutos”. Quizá podría haber seguido “un año más”, aunque opina que con sus objetivos cargados de ambición “no hubiera llegado más allá”. ¿Y si hubiese competido en la época actual? “Podría haber seguido, pero no jugando tantos minutos”, opina.

Al en otro tiempo base que hizo añicos la crisis de los 40 no le cabe ninguna duda de que el deporte en general y el baloncesto en particular irán a más a la hora de no mirar el DNI. “Te vas adaptando a las situaciones que van viniendo, y estamos viendo que el deporte evoluciona en todos los ámbitos. Por qué no también con la edad. Igual tardamos muchos años, pero creo que veremos a algún jugador con 50, a un nivel importante”, sentencia Creus.