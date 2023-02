El Castelldefels critica comentarios machistas de un árbitro: "Con el baloncesto masculino no me aburro"

El deporte no deja de tener episodios desagradables que, aunque parezca mentira, vuelven a demostrar que comportamientos nocivos como el racismo o el machismo siguen vigentes en la sociedad. Eso es lo que se ha podido comprobar en el baloncesto femenino, donde se ha vivido un episodio de machismo absoluto.

En concreto, sucedió en el partido entre el Còmic CB Castelldefels 2025 y el CB Valls, encuentro correspondiente al partido número 650 de la Primera Catalana femenina. Las jugadoras del equipo local, el Castelldefels, han denunciado, por medio de un comunicado emitido por la capitana Clara Verdaguer Ribas, comentarios machistas del colegiado, Alberto Lázaro.

"El encuentro, hasta la tercera cuarto, se desarrolló con normalidad. En un momento el árbitro, Alberto Lázaro, empezó a hablar con una compañera, que reclamaba que debería de haberse sancionado falta personal nuestra. El árbitro, con tono arrogante y chulo, le dijo 'Tú cállate, que no tienes ni puta idea'", reclama el comunicado.

Y no se queda ahí. "Ella le respondió, 'no te dirijas a mí que yo no estoy en pista'. El árbitro recriminó a mi compañera diciéndole, 'ella no es quien arbitra y es demasiado joven para saber de baloncesto'. Le pedimos respeto, pero él respondió que 'si se comporta como una niñata, hay que enseñarla", continúa el comunicado.

Debido a este encontronazo llegaron los comentarios machistas del colegiado: "Le dije, 'dentro de unos años no podrás seguir pitando, si en vez de un partido de Primera Femenino hubiera sido un Senior Masculino EBA, no te hubieras atrevido a hacerlo'. El árbitro contestó, 'al menos en los partidos masculinos no me aburro'".

El club ha asegurado que ha denunciado la situación a la Federación Catalana de Baloncesto, y han pedido que no arbitre partidos amistosos o torneos nunca más al Castelldefels.