Joven estudiante, en la España de los 70/80: "Hasta para barrer te piden el COU, ha sido un cambio radical en mi vida; me he encontrado con un desbarajuste y no sé cómo voy a salir de aquí"

Hay un perfil en Instagram que se llama Almaretro.oficial. Lo lleva Ana, madre, cinéfila y melómana. En ese perfil se cuelgan algunos de los vídeos con recuerdos de los 70, 80 y los 90. Hace unos días, colgaba Ana esto. Un chico contaba su experiencia en Cou, el curso de orientación universitaria, el preu obligatorio tras el BUP que estuvo vigente hasta su sustitución por la Logse en los años 90.

A los seguidores del perfil les ha llamado la atención que aquel chico usara el adjetivo “acuciante”, que se expresara en los términos en los que lo hacía, en su madurez para afrontar sus dudas y explicarlo así.

Así que los usuarios quieren saber más. Quieren saber cómo es ahora, qué habrá sido de su vida, si continúa tan apuesto, con tanto pelo, si le ha cambiado mucho la voz.

Aquel muchacho de Cou posiblemente sea padre, sus hijos no digan acuciante, ni serán tan maduros. O sí, quién sabe. Porque los hijos de aquellos que hicimos Cou seguro que tienen las mismas incertidumbres, las necesidades y las dudas de aquella generación. Viajan, hacen voluntariado y son parte de algo que merece que les tengamos un poquito de confianza.