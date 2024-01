Baloncesto/Euroliga.- Roger Grimau: "Ojalá ahora tengamos ya esta línea"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró tras ganar al Real Madrid en el Clásico de la Euroliga que "ojalá" puedan seguir esta misma línea de juego y resultados, tras lograr una mezcla de sensaciones y aportaciones que permitieron doblegar a unos blancos que, hasta esta noche, solo tenían una derrota en la Euroliga y dos en toda la temporada.

"Creo que con solo actitud no ganas este Madrid. Insisto, una vez más, en ningún momento me he quejado de la actitud de los jugadores, jamás. No es una cuestión de no poner intensidad. Siempre han querido y hay momentos en que estás bloqueado por lo que sea y necesitas un partido como hoy. Ojalá ahora tengamos ya esta línea y vayamos para arriba", manifestó en rueda de prensa.

"Pero, en cualquier caso no me gustaría hablar de actitud o de intensidad porque no creo que se malinterprete nada. Yo creo que hemos estado muy bien, hemos estado intensos, hemos jugado buen baloncesto, evidentemente, con momentos mejores y peores. Pero hoy necesitamos un partido muy completo para ganar a Madrid", defendió a sus jugadores.

Para Grimau, el triunfo fue cosa de todos, algo colectivo y basado en distintos factores. "Seguramente no hay un solo motivo para ganar. Como he dicho antes, para ganar al Madrid tienes que hacer varias cosas bien. Evidentemente hay orgullo, hay físico, hay buen basket y sobre todo talento, que al final es lo que te hace meter canastas complicadas. Es una mezcla de todo", aportó.

"Hemos tenido una gran noche en el Palau. Hemos hecho un partido muy bueno. En la primera parte, a pesar de tener 47 puntos, creo que ha habido varias acciones de mucho mérito del Madrid. Dos, tres o cuatro errores nuestros de despliegue que castigan muy bien, pero con ataques estábamos allí y lo estábamos controlando. Y creo que en la segunda parte hemos hecho un trabajo excelente a nivel defensivo. El Palau ha estado increíble, lo que necesitábamos para darnos ese empuje y ganar a un gran equipo", celebró.

A nivel personal, tras ganar su primer Clásico como entrenador, aseguró estar "muy feliz". "El Real Madrid había perdido dos partidos y estaban en una gran forma. Nos hemos puesto a su nivel, para nosotros era muy importante en este partido mostrar una cara diferente a la que veníamos dando, para competir y ganar. Y estoy súper feliz por el Palau, por cómo ha reaccionado cuando más lo necesitábamos. Es emocionante estar abajo y ver cómo nos empujan", reiteró.

Y es que había "muchas ganas" de ganar este partido. "Pero ganas hay siempre. Incluso cuando hemos perdido, nunca han faltado las ganas. Nunca, nunca jamás. Esto nunca tendré una crítica porque nunca han faltado las ganas; ha sido otra cosa. Evidentemente, era un partido grande en casa y contra el rival del Barça. Estoy contento porque ha salido bien y hemos ganado", concluyó el técnico catalán.