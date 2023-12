Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Barça - Emporio Armani Milán, 86-90

El Barça descuida el Palau ante un Milán sin Mirotic

Los de Grimau confirman su bache, cuatro derrotas en cinco partidos, con la primera derrota de local en Euroliga

El Barça perdió (86-90) este viernes con el Emporio Armani Milán en la jornada 14 de la Euroliga, la primera derrota de la temporada europea en el Palau que confirma la primera crisis de resultados de los de Roger Grimau, siempre a remolque de los italianos a pesar de no tener enfrente a un ex como Nikola Mirotic.

No estuvo el hispano-montenegrino por lesión, bandera del Barça los últimos años, pero el Milán llevó siempre la delantera en el marcador. Devon Hall (21 puntos), Nicolo Melli (16) y Shavon Shields (19) fueron los artífices del quinto triunfo europeo de los de Ettore Messina, perdiendo el Barça su condición de segundo en solitario (10-4), a dos triunfos del Real Madrid.

Como en la última jornada ante el Fenerbahce, el Barça se complicó la vida en el Palau con una mala primera mitad pero esta vez no hubo reacción suficiente. Los de Grimau sufrieron el gran acierto exterior del Milán, con seis triples en el primer cuarto, y no supieron ajustar en defensa, ni seguir el ritmo ofensivo.

La renta italiana estuvo casi instaurada en la decena, con un 36-51 a un minuto del descanso que dejó a las claras que el segundo acto también fue del Milán. Shields se fue al vestuario con 17 puntos, y Nicolo Melli y Devin Hall pusieron también contra las cuerdas a un Barça a ráfagas y sin tanto a lo que aferrarse.

Nicolás Laprovittola y Willy Hernangómez, con 10 puntos cada uno, fueron los que tiraron del carro, pero el intercambio de golpes no era opción para un Barça obligado a reaccionar en defensa. Los de Grimau subieron la agresividad como era de esperar y, también lógico, el Milán empezó a no meter todo, apretándose el marcador.

El equipo culé mejoró sus números con Vesley y siguió a lomos de Laprovittola, con más fuerza bajo aros para ganar también segundas oportunidades en el rebote. Sin embargo, la mejoría culé, también con Nnaji y Parra, se fue al limbo sin encontrar triples y fallando tiros libres en un punto y aparte de nuevo italiano (59-68).

Los de Grimau no mejoraron lo suficiente para frenar tanto frente abierto en un Milán que disfrutó de su mejor noche europea. A pesar de no tener a Mirotic, el equipo de Messina aprovechó a Hall y un Melli que se encargó de sentenciar al Barça a tres minutos del final. Un triple de Kalinic trajo una fe fugaz a los catalanes (71-77), pero no hubo energía atrás para frenar al rival.

Los de Grimau confirmaron su crisis con la cuarta derrota en los últimos cinco partidos, echando de menos quizá a un Jabari Parker baja por gastroenteritis, algo más de acierto de tres o la defensa. Un Barça que se viene desinflando en ataque y en defensa, con dos derrotas en Liga y otras dos en Europa en nueve días.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 86 - EMPORIO ARMANI MILÁN, 90. (40-51, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (4), Brizuela (9), Kalinic (17), Da Silva (6) y Hernangómez (10) --quinteto inicial--; Laprovittola (16), Abrines (-), Vesely (14), Nnaji (2), Jokubaitis (2), Parra (6).

EMPORIO ARMANI MILÁN: Flaccadori (15), Shields (19), Melli (16), Ricci (-) y Voigtmann (8) --quinteto inicial--; Hall (21), Bortolani (-), Poythress (6), Tonut (3), Hines (2).

--PARCIALES: 19-29, 21-22, 19-17, 27-22.

--ÁRBITROS: Belosevic, Panther y Konstantinovs. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.