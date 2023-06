Baloncesto.- Chus Mateo: "Voy a poner la foto del tiro de Llull en un lugar privilegiado de mi casa"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, va a poner "en un lugar privilegiado" una foto del lanzamiento de Sergio Llull que dio la victoria en la final de la Euroliga 2022-2023 ante el Olympiacos griego y recordó que el base "es el mejor" en situaciones como la que decidió el partido en el Zalgirio Arena de Kaunas.

"Sergio lo hizo una vez más. Fue bueno ver una foto del tiro porque esto es algo que voy a poner en un marco en casa en un lugar privilegiado de mi casa. Fue increíble lo que sucedió al final", recalcó Mateo en su paso por el espacio 'The Crossover' de Joe Arlauckas y de la Euroliga.

El técnico madridista recordó que antes de esa jugada, el de Mahón "no había anotado" en la final. "Pero todos sabemos que es el mejor en este tipo de situaciones y cuando llegó al banquillo le dije: 'Hola Sergi. ¿Esto es para ti?'. Y él dijo: 'Para mí'. Todos los compañeros saben que es su balón y que va a asumir el último tiro. Manejó muy bien la situación porque lo ha hecho en el pasado y es el ideal en estas situaciones", explicó.

Preguntado sobre lo sucedido en el segundo partido del 'Playoff' de cuartos ante el Partizán y que costó sanciones para varios jugadores, entre ellos un Guerschon Yabusele que ya no pudo jugar más. "Fue una mala sensación para todos, pero todo el mundo empezó a unirse como equipo y a pensar que había que jugar el mejor baloncesto que se pudiese, y esto fue lo que sucedió en Belgrado", confesó.

"Creo que todos jugaron bien, un buen partido, todos juntos. Nos mantuvimos juntos en este mal momento. Todo el mundo se sintió muy mal en el vestuario y en el cuerpo técnico. Hubo algo de frustración en este momento, con 0-2 y jugando mal. Esta reacción no fue buena y todos se disculparon por ello", añadió el madrileño.

Junto a Mateo, también participó el base Nigel Williams-Goss, que aún no puede "describir" lo que le ha supuesto ganar la Euroliga por primera grave, algo que había "soñador" desde que aterrizó en el baloncesto europeo y avivado después de ver en directo precisamente como su actual equipo ganaba el título en 2018 ante el Fenerbahce turco, su "primer partido" que veía "en persona" de la máxima competición continental. "Esa imagen de ganar la Euroliga estaba en mi mente", admitió.

El estadounidense considera que no tiene "una mentalidad normal", lo que le ha ayudado para llegar "a jugar en un lugar como el Real Madrid" y que actuó de la misma manera con el 0-2 ante el Partizán y en un tercer partido donde anotó un triple clave con 77-77.

"No he llegado a este punto de mi carrera pensando de manera normal. Tenía fe y confianza, y tal vez no sea mi papel todas las noches en este equipo anotar 20 puntos, pero soy más que capaz, he demostrado a lo largo de mi carrera que puedo anotar, defender y hacer lo que el equipo necesite que haga para ganar un partido. Tenía mucha confianza de que si conseguíamos ganar el tercer partido la presión cambiaría un poco", apuntó.