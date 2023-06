Bádminton.- Carolina Marín sigue firme y se mete en las semifinales del Abierto de Tailandia

La jugadora española Carolina Marín se clasificó este viernes para las semifinales del Abierto de Tailandia, prueba del circuito mundial y de categoría Super 500, tras imponerse a la canadiense Michelle Li en dos sets por 21-19, 21-13.

La onubense sigue mostrando buen nivel en la cita asiática, donde todavía no ha perdido ningún parcial, aunque ahora tendrá un gran examen ante la surcoreana An Se Young, número dos del ranking mundial, bronce en el pasado Campeonato del Mundo y que se ha llevado los tres últimos duelos entre ambas.

De todos modos, la hexacampeona de Europa tenía en Bangkok un buena prueba ante la canadiense, 'Top 15' mundial y que le creó sobre todo dificultades en la primera manga. Marín, como en sus dos anteriores partidos, comenzó bien y dominando muy ampliamente el marcador (10-3), pero a partir de ahí, Li fue equilibrando el choque.

La norteamericana firmó seis puntos consecutivos para apretar las cosas y finalmente llegó incluso a voltear el electrónico (14-16). Li se mantuvo por delante en los compases decisivos (17-18), pero la andaluza supo mantener la tranquilidad para recuperar el mando y llevarse la manga.

La ventaja afianzó a la triple campeona del mundo, que empezó otra vez con fuerza para mandar en el partido con una buena ventaja. La española se escapó 11-4 y aunque la canadiense trató de reaccionar y recortar la distancia (12-8), Marín dio otro acelerón y cerró el partido sin problemas.

"Ya estamos en semifinales. Estoy muy contenta por cómo he jugado, las sensaciones en pista y cómo he controlado también el aire, porque sí es verdad que se ha notado mucho más el aire. El sábado tenemos semifinales con An Se Young y estoy con muchas ganas y mucha motivaciónsobre todo de jugar contra ella", señaló Marín tras el partido.