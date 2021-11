Willy gana el duelo español a Ibaka; el triple-doble de Doncic no es suficiente para ganar a los Cavs de Ricky

Los Ángeles Clippers, 104 - New Orleans Hornets, 123

Los Angeles Clippers habían sufrido el domingo a un francotirador llamado Stephen Curry y este lunes se encontraron a otro aún más sorprendente, el pívot Jonas Valanciunas, que con 7 triples y 39 puntos lideró la fabulosa victoria a domicilio de los New Orleans Pelicans (104-123). El lituano logró la mayor anotación de su carrera en la NBA gracias a una memorable primera mitad en la que metió los 7 triples que intentó para llegar al descanso con 29 puntos.

Valanciunas, que ha comenzado la temporada en un espléndido estado de forma, acabó el partido con 15 rebotes y 15 de 24 en tiros (7 de 8 en triples). Los Pelicans (6-17) contaron además con la espléndida aportación de Brandon Ingram (27 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias) y con interesantes contribuciones de Herbert Jones (16 puntos) y Josh Hart (4 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias). Los angelinos tenían siete partidos seguidos en el Staples Center (contando uno como visitantes ante Los Angeles Lakers) pero por ahora llevan un decepcionante 2-3 en esa tanda en casa.

El encuentro dejó además buenas noticias para los dos representantes españoles.Serge Ibaka firmó su mejor partido con los Clippers desde que volvió tras su larga lesión de espalda y consiguió 13 puntos (3 de 4 en triples), 6 rebotes y una asistencia en 26 minutos. También brilló su compatriota Willy Hernangómez, consolidado ya como recambio interior de Valanciunas en los Pelicans y que logró 9 puntos (4 de 6 en tiros) y 6 rebotes en 16 minutos.

Dallas Mavericks, 96 - Cleveland Cavaliers, 114

Los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio se impusieron en Dallas a los Mavericks de Luka Doncic por 96-114 y dejaron en evidencia que pese a un nuevo triple-doble de la estrella eslovena, el equipo texano adolece de profundidad. Doncic terminó el partido con 25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 1 robo de balón además de cuatro pérdidas, a gran distancia del resto de sus compañeros. Dorian Finney-Smith fue quien más se acercó al base europeo, con 14 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 2 robos de balón.

El ala-pívot letón Kristaps Porzingis, que se tuvo que retirar del partido al final de tercer cuarto tras sufrir una lesión en su tobillo derecho, se conformó con 9 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 4 tapones. Mientras, en los Cavs brilló una noche más el pívot Jarret Allen, con un doble-doble de 28 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias y 1 tapón. El alero finlandés de los Cavs, Lauri Markkanen, también tuvo una buena noche en los Cavaliers, con 24 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. Por su parte, el base español Ricky Rubio, que de nuevo empezó el partido desde el banquillo, anotó 7 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 1 robo de balón.

Philadelphia 76ers, 101 - Orlando Magic, 96

Los jugadores Seth Curry, Tobias Harris y el camerunés Joel Embiid unieron fuerzas este lunes para guiar a los Philadelphia 76ers a la victoria por 101-96 a los Orlando Magic. Curry anotó un total de 24 puntos, Harris 17 y Embiid 16 y 13 rebotes para los Sixers, que lograron varios tiros libres en el último minuto para despejar el peligro y mantener la ventaja en el marcador.

Orlando mostró determinación en una ardiente segunda mitad y se recuperó de una desventaja de 16 tantos para empatar el marcador a 93 con una volcada de Mo Bamba con 57 segundos por jugarse, pero los Sixers aguantaron con tiros desde la raya de sentencia. Ty Maxey anotó cuatro tiros libres y Embiid acertó tres de cuatro para ayudar a los Sixers a llevarse la victoria. Franz Wagner lideró la ofensiva de los Magic con 27 puntos y Jalen Suggs le siguió 17 tantos. Los Sixers, el mejor equipo de la Conferencia Este la temporada pasada, ha sufrido muchas lesiones y enfermedades esta campaña. Embiid se perdió nueve juegos debido al covid-19 y Harris y Danny Green estaban fuera de juego debido a los protocolos de la liga por la pandemia.

Miami Heat, 111 - Denver Nugget, 120

En Miami, los locales Heat cayeron ante los Denver Nuggets por 120-111, pese a los 24 puntos y 13 capturas del pívot Bem Adebayo, aunque sintieron la ausencia del astro Jimmy Butler. Por Denver, la estrella de la noche fue el serbio y actual MVP Nikola Jokic, quien se desbordó con 24 puntos, 15 rebotes y siete asistencias. Jokic no había jugado en los últimos cuatro juegos debido a una lesión en la muñeca. El alero Aaron Gordon le secundó con 20 tantos.

En el quinteto local también se lucieron el armador Kyle Lowry con 17 puntos y 14 asistencias, Max Strus con 19 puntos y Caleb Martin con 18 unidades. Una ofensiva de 12-0 de los Nuggets en el segundo cuarto, después que Miami fallara 10 tiros consecutivos, puso a Denver arriba 50-35. Finalmente se fueron al descanso intermedio con ventaja de 63-43, el mayor déficit que ha enfrentado el Heat en el intermedio en lo que va de temporada. Con la victoria, los Nuggets rompieron una racha adversa de seis derrotas seguidas, gracias también a 19 tantos de Bones Hyland, 14 de Will Barton y 10 unidades y cinco asistencias del argentino Facundo Campazzo, que incluyó dos triples en su actuación.

Houston Rockets, 102 - Oklahoma City Thunder, 89

Houston Rockets venció como local a Oklahoma City Thunder por 102-89 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Charlotte Hornets por 146-143, por lo que tras el encuentro acumularon cuatro victorias seguidas. Por su parte, los visitantes perdieron en casa con Washington Wizards por 99-101, por lo que tras este resultado sumaron un total de siete derrotas seguidas. Houston Rockets, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con cuatro partidos ganados de 20 disputados, mientras que Oklahoma City Thunder se quedaría fuera de los Play-off con seis victorias en 20 partidos jugados.

Durante el partido, Houston Rockets se hizo con la victoria gracias a los 24 puntos y 21 rebotes de Christian Wood y los 11 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes de Kevin Porter. Los 22 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Shai Gilgeous-Alexander y los 17 puntos, una asistencia y siete rebotes de Tre Mann no fueron suficientes para que Oklahoma City Thunder pudiese ganar el partido.

Chicago Bulls, 133 - Charlotte Hornets, 119

Chicago Bulls se impuso como local a Charlotte Hornets por 133-119 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Chicago Bulls cayeron derrotados en casa contra Miami Heat por 104-107. Por su parte, los de Charlotte Hornets también perdieron fuera de casa con Houston Rockets por 146-143 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Chicago Bulls, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 14 victorias en 22 partidos disputados, mientras que Charlotte Hornets también se mantiene en puestos de Play-off con 13 victorias en 23 partidos jugados.

Además los jugadores de Chicago Bulls que más destacaron durante el enfrentamiento fueron Nikola Vucevic y Demar Derozan, que consiguieron 30 puntos, cinco asistencias y 14 rebotes y 28 puntos, seis asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Terry Rozier y Lamelo Ball, con 31 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes y 18 puntos, 13 asistencias y siete rebotes respectivamente.

Minesotta Timberwolves, 100 - Indiana Pacers, 98

Karl-Anthony Towns encestó 16 de sus 32 puntos en el tercer cuarto y Anthony Edwards añadió 21 unidades mientras que los Timberwolves vencieron 100-98 a los Pacers de Indiana. Los Timberwolves perdían por 12 puntos al inicio del tercer cuarto antes de que Towns los volviera a meter al partido. Edwards terminó el tercer periodo con fuerza para ayudar a que Minnesota conquistara su séptima victoria en ocho partidos. D'Angelo Russell tuvo 21 puntos y 11 asistencias, su mayor cantidad de la temporada, para Minnesota.

Domantas Sabonis registró 16 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias para Indiana. Malcolm Brogdon añadió 25 unidades, pero los Pacers perdieron por tercera ocasión en cuatro partidos. Con los Wolves aferrándose a una ventaja de 94-91, Towns cometió una falta con 1:34 minutos por jugar. Sabonis metió los tres tiros libres para igualar el encuentro, pero Michael Beasley encestó un triple con 51,5 segundos restantes. Josh Okogie bloqueó un tiro de Caris Levert y Minnesota pudo cerrar el partido.

San Antonio Spurs, 116 - Washington Wizards, 99

Derrick White tuvo 24 puntos, Dejounte Murray encestó 22 unidades y 10 rebotes, y los Spurs de San Antonio se impusieron 116-99 a los Wizards de Washington para ganar partidos consecutivos por primera vez en la temporada. Murray también registró ocho asistencias para San Antonio, que tuvo seis jugadores que anotaron cifras de dos dígitos. La última vez que San Antonio ganó juegos consecutivos fue a finales de abril cuando salió victorioso de tres encuentros. Jakob Poeltl tuvo 14 puntos, 11 rebotes y dos bloqueos, convirtiéndose en el primer jugador seleccionado en el Draft de la NBA de 2016 con 2.000 rebotes y 400 tapones en su carrera.

Washington vio terminada su racha ganadora de dos partidos cuando cerró una gira de cuatro juegos con una foja de 2-2. Bradley Beal tuvo 18 puntos, Kentavious Caldwell-Pope añadió 17 y Spencer Dinwiddie anotó 16 para los Wizards. Daniel Gafford agregó 11 unidades y 10 rebotes. Ningún equipo tuvo una ventaja de más de 10 puntos durante el partido.

Utah Jazz, 129 - Portland Trails Blazers, 107

Utah Jazz se impuso como local a Portland Trail Blazers por 129-107 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar en casa a New Orleans Pelicans por 127-105, sumando un total de cuatro victorias en sus cinco últimos encuentros. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota a domicilio con Golden State Warriors por 118-103, por lo que tras este resultado acumularon cuatro derrotas seguidas. Tras el partido, Utah Jazz consigue una plaza en los puestos de Play-off con 14 victorias en 21 partidos disputados, mientras que Portland Trail Blazers también sigue en puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 21 jugados.

Durante el partido, Utah Jazz se hizo con la victoria gracias a los 21 puntos, tres asistencias y 16 rebotes de Rudy Gobert y los 30 puntos, cinco asistencias y dos rebotes de Donovan Mitchell. Los 24 puntos, una asistencia y 10 rebotes de Jusuf Nurkic y los 24 puntos, dos asistencias y un rebote de Anfernee Simons no fueron suficientes para que Portland Trail Blazers pudiese ganar el partido.