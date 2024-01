Wembanyama consigue su primer triple-doble; Boston derrota a Minnesota en el duelo de líderes

Detroit Pistons, 108 - San Antonio Spurs, 130

Victor Wembanyama firmó una actuación memorable con 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en solo 21 minutos de pista. Además de dejar algunos pases fantásticos y de llegar a su mejor registro de asistencias en un partido de la NBA hasta la fecha, 'Wemby' puso su nombre en los libros de historia como el jugador de los Spurs más joven en conseguir un triple-doble.

Victor Wembanyama put on a show and recorded his first-career triple-double on way to a Spurs W ????



16 PTS / 12 REB/ 10 AST



Wemby (21 MIN) is the second player in NBA history to record a triple-double while playing less than 22 MIN. pic.twitter.com/eIsUHo3fNn — NBA (@NBA) January 11, 2024

También es el pívot más joven en lograr un triple-doble en la NBA, el jugador de menos edad con esa estadística sin pérdidas de balón y el único en toda la historia, junto a Russell Westbrook, en alcanzar ese registro dorado con menos de 22 minutos en pista. Keldon Johnson (17 puntos) fue el máximo anotador de los de Spurs, que rompieron una racha de cinco derrotas seguidas; mientras que Jalen Duren (21 puntos y 12 rebotes) fue el más destacado de Detroit, que acumula seis partidos consecutivos perdiendo.

Boston Celtics, 127 - Minnesota Timberwolves, 120

18 triunfos en 18 partidos en Boston. Ese es el impecable balance que tienen en casa los Celtics, que este miércoles vencieron en la prórroga a los Timberwolves en un apasionante duelo de líderes de conferencia que sentenció un Jayson Tatum excelente (45 puntos, 21 de los cuales llegaron en la segunda mitad y 12 en la prórroga).

The top two teams in the NBA went to BATTLE tonight in an OT thriller! ??



Watch the final minutes of regulation and OT as the Celtics and Timberwolves trade buckets and leads before Boston pulls away late, led by a 12-point OT explosion from Jayson Tatum. pic.twitter.com/7IsLVmtUcE — NBA (@NBA) January 11, 2024

La estrella de Boston metió 6 de 11 en triples. Jaylen Brown también estuvo sensacional con 35 puntos y 11 rebotes. Anthony Edwards (29 puntos y 6 rebotes) y Karl-Anthony Towns (25 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias) fueron los mejores de los visitantes en un duelo en el que faltaron Kristaps Porzingis en Boston y Rudy Gobert y Mike Conley en Minnesota.

Los Ángeles Clippers, 126 - Toronto Raptors, 120

Los Clippers, que este miércoles anunciaron la renovación de Kawhi Leonard por tres años y 152 millones de dólares, celebraron la continuidad de su estrella con su triunfo número 16 en sus últimos 19 encuentros. Leonard sumó 29 puntos y 7 asistencias y Paul George consiguió 29 puntos (15 de ellos en el último cuarto), 7 rebotes y 6 asistencias con 5 triples. James Harden aportó 14 puntos y 11 asistencias. Immanuel Quickley (25 puntos y 6 asistencias) fue el máximo anotador de los Raptors.

PG and Kawhi each score 29 points as the surging Clippers get their 7th win in the last 8 games!



PG: 29 PTS, 5 3PM, 7 REB, 6 AST

Kawhi: 29 PTS, 7 AST pic.twitter.com/C0ARFWbVRf — NBA (@NBA) January 11, 2024

Golden State Warriors, 105 - New Orleans Pelicans, 141

El humillante resultado final de (-36) fue solo el colofón a una velada desastrosa de Golden State, que atraviesa un momento de gran inestabilidad y que esta noche volvió a recibir abucheos de su afición. Desde el día de Navidad, Golden State arrastra un triste 2-6 en los ocho partidos que ha disputado (17-20 de balance, fuera del 'play-in' del Oeste).

Los Warriors fueron toda la noche por detrás en el marcador, arrancaron con un penoso 27-46 en el primer periodo y en el último cuarto llegaron a ir perdiendo de 41 puntos. Moses Moody (21 puntos) fue el máximo anotador de los locales. Stephen Curry se quedó en 15 tantos (4 de 13 en tiros) y Klay Thompson aportó 13 (5 de 10). Ocho jugadores de Nueva Orleans acabaron con dobles dígitos de anotación con Jonas Valanciunas (21 puntos y 9 rebotes) como el más productivo. Los Pelicans llevan seis triunfos en sus últimos siete partidos.

Utah Jazz, 124 - Denver Nuggets, 111

Los Jazz prolongaron su asombrosa racha (9-2 en sus últimos 11 encuentros) derrotando a los actuales campeones de la NBA en un partido que ya iban ganando de 24 puntos en el tercer periodo y en el que destacaron Lauri Markkanen (26 puntos y 12 rebotes), Jordan Clarkson (27 puntos y 9 asistencias) y Collin Sexton (22 puntos). Nikola Jokic fue el mejor de los Nuggets (27 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias).

13,000 points for Nikola Jokic ??



The Joker becomes the youngest player in NBA history to record 13K+ points, 6K+ rebounds, and 4K+ assists in their career, previous: LeBron James (29y, 82d)



?? Nuggets-Jazz | Live on ESPN pic.twitter.com/Y02nZicEUP — NBA (@NBA) January 11, 2024

Miami Heat, 120 - Oklahoma City Thunder, 128

Los Thunder se aprovecharon de la derrota de los Wolves para colocarse a medio partido del liderato del Oeste después de su victoria ante los Heat con un parcial decisivo de 13-0 en el arranque del último cuarto. Shai Gilgeous-Alexander (28 puntos y 8 asistencias) y Bam Adebayo (25 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) encabezaron a Oklahoma y Miami, respectivamente. El mexicano Jaime Jáquez Jr (21 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) destacó en unos Heat todavía sin Jimmy Butler.

Atlanta Hawks, 139 - Philadelphia 76'ers, 132

Los Sixers, sin Joel Embiid por segundo partido seguido, encadenaron su tercera derrota consecutiva cayendo en la prórroga ante unos Hawks con tres jugadores por encima de los 20 puntos: Trae Young (28 puntos y 11 asistencias), Jalen Johnson (25 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias) y Dejounte Murray (25 puntos). Tyrese Maxey (35 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) y Tobias Harris (32 puntos y 10 rebotes) no pudieron compensar la ausencia de la estrella camerunesa.

Chicago Bulls, 124 - Houston Rockets, 119

Otro partido que se fue al tiempo extra fue el que los Bulls se anotaron ante los Rockets con 30 puntos de Coby White y 25 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias de Zach LaVine. Alperen Sengun consiguió 25 puntos y 9 rebotes para Houston, que lleva tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

Coby White triple and the United Center ERUPTS.



Bulls lead 123-119 in OT.



Rockets-Bulls | Live on the NBA App

?? https://t.co/hKN71GQZTVpic.twitter.com/630Q8q1u93 — NBA (@NBA) January 11, 2024

Indiana Pacers, 112 - Washington Wizards, 104

En su primer partido desde que Tyrese Haliburton se lesionó, los Pacers se refugiaron en el juego colectivo (siete jugadores por encima de los 10 puntos) para doblegar a los Wizards con Myles Turner haciéndose fuerte en el interior (18 puntos y 13 rebotes). Jordan Poole (28 puntos y 7 asistencias) guió a Washington, que acumula seis derrotas seguidas.

Charlotte Hornets, 98 - Sacramento Kings, 123

Solo un triunfo en sus últimos 15 encuentros llevan unos Hornets en ruinas que no fueron rival para los Kings de Domantas Sabonis (24 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias). Miles Bridges (24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) lideró a Charlotte.