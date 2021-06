El no triple de Kevin Durant: un par de centímetros han podido decidir la temporada NBA

Kevin Durant firmó anoche una actuación memorable en el séptimo partido de semifinales de la Conferencia Este entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks. El alero de los Nets logró 48 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias convirtiéndose en el jugador con más tantos anotados en un partido decisivo en la historia de la NBA.

