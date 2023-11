Trae Young conquista México; Antetokounmpo vive una agridulce gran noche

El griego Giannis Antetokounmpo firmó este jueves la segunda mejor marca anotadora de su carrera, pero sus 54 puntos no fueron suficientes para que los Milwaukee Bucks ganaran en su visita a los Indiana Pacers (126-124). Tras ser expulsado el miércoles contra los Detroit Pistons con polémica, por provocar presuntamente a Isaiah Stewart tras un mate, Giannis reaccionó con una actuación contundente, pero sin premio.

Giannis put up a special 54-point performance in Indiana ?? 54 PTS, 19/25 FGM, 12 REB The Pacers outlasted the Bucks down the wire. pic.twitter.com/9BZnpm5blx

El griego acabó con 54 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias, con 19 de 25 en tiros. Por otro lado, perdió 8 balones de los 14 totales de su equipo. Se quedó a un punto de su mejor marca, de 55, firmada el año pasado contra los Washington Wizards, pero estuvo muy solo en ataque por la baja de Damian Lillard por un problema muscular y solo Khris Middleton (19 puntos) le secundó.

Sin embargo, los Pacers consiguieron sobrevivir a su tremenda actuación y se hicieron fuertes en casa. Suman ahora cuatro victorias en sus últimos cinco partidos (balance de 6-3). Tyrese Haliburton firmó 29 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, con cinco triples. Bennedict Mathurin contribuyó con un doble doble de 26 puntos y 11 rebotes, mientras que Myles Turner metió 21.

La NBA volvió a México con un partido en el que Trae Young, el pequeño base de los Atlanta Hawks, brilló con luz propia e impresionó a los casi 20.000 espectadores presentes en el Arena Ciudad de México. La estrella de los de Georgia firmó 41 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 3 robos para darle el triunfo a su equipo ante unos Magic que pelearon hasta el final.

Trae Young put on a SHOW in the NBA's Mexico City Game ?? ??



41 PTS

8 AST

5 3PM

1 Win@ATLHawks pulled out the late-game THRILLER to move to 5-3! #NBAenMéxicopic.twitter.com/KsJXqm2rjz