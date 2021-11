Adiós al Staples Center, bienvenido Crypto.com Arena

El pabellón donde juegan los Lakers y los Clippers, el Staples Center, no va a ser el mismo desde el próximo 25 de diciembre. No se cambian de casa, aunque los Clippers pronto lo harán, ya que se están construyendo la suya propia, sino que la famosa pista del Downtown de Los Ángeles cambia de nombre. Esto se va a llevar a cabo gracias a un acuerdo entre AEG, la empresa que ostenta los derechos de explotación del recinto, y Crypto.com, compañía de criptomonedas fundada en Singapur. ¿Cuál sería el nombre? Crypto.com Arena.

