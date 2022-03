Saddiq Bey se luce con 51 puntos y aniquila a los Magic en el duelo entre los dos peores equipos del Este

Saddiq Bey firmó este jueves la mejor actuación de su carrera y, con sus 51 puntos y diez triples, guió a los Detroit Pistons en el triunfo por 134-120 contra los Orlando Magic, en un duelo entre penúltimos y últimos, respectivamente, en la Conferencia Este.

El ritmo intenso de la temporada regular de la NBA se detuvo por un día y el programa de este jueves solo tenía el partido entre Pistons y Magic, dos equipos que ya piensan más en el próximo año que en el presente, en el que nunca estuvieron en la pelea por los 'playoff'.

5??1?? POINTS x ?? 3PM@SaddiqBey started off the night HOT, going off for 21 points in the first-quarter alone. He went on to set a career-high in points & 3PM with 51 points and 10 3PM. #Pistons WIN



51 PTS | 9 REB | 4 AST | 3 STL | 10 3PM pic.twitter.com/dLOjeVFRNv