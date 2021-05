Russell Westbrook y Bradley Beal acaban con Indiana y dejan a los Wizards en los playoffs

Nada cambió, el tercer partido del polémico torneo play-in de la Conferencia Este, montado por la NBA para televisar más partidos, y dejó a los Washington Wizards como grandes triunfadores al imponerse por 142-115 a los Indiana Pacers y asegurarse el octavo puesto de los playoffs, el mismo en el que acabaron la temporada regular.

Una vez más Russell Westbrook brilló de manera especial al aportar 18 puntos, 15 asistencias y 8 rebotes, mientras que Bradley Beal, apenas necesitó 29 minutos para ser el líder encestador del equipo con 25 puntos. Ambos llevaron a los Wizards a la primera ronda de los playoffs que iniciaran a partir del domingo contra los Sixers, el equipo con la mejor marca de la Conferencia Este, que tendrá la ventaja de campo.

?? @RealDealBeal23 drops 25 PTS in 3 quarters, including 16 in the 3rd to propel the @WashWizards to the #NBAPlayoffs! ??



WAS will be the East #8 seed and face #1 PHI in the First Round (Game 1 Sunday, 1pm/et on TNT) pic.twitter.com/XuLyQq0wwK