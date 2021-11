Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Myles Turner, expulsados en el partido entre los Pacers y Jazz

Durante el partido disputado entre Utah Jazz e Indiana Pacers, el momento más tenso de la noche lo protagonizaron Rudy Gobert, y el pívot americano Myles Turner. Este altercado condujo a la expulsión de hasta cuatro jugadores.

El roce entre ambos jugadores tuvo lugar en el momento en el que ambos jugadores se metieron debajo de la canasta de los Pacers durante el último cuarto en el Vivint Arena.

Joe Ingles y Donovan Mitchell, compañeros del pívot francés en Utah, también fueron expulsados. Ingles se enfrentó a Turner y se puso en contacto con un oficial, según Tony Jones de The Athletic.

Myles Turner y Rudy Gobert tiene un altercado en pleno partidoCordon Press





Según Andy Larsen del Salt Lake Tribune, el entrenador Utah Jazz Quin Snyder, también tuvo que ser retenido por la seguridad durante la revisión del árbitro Ed Malloy.

En pleno partido, la retransmisión de la televisión americana no enfocó el tenso momento de ambos jugadores y se separó de la primera parte de la pelea entre Turner y Gobert. No obstante, Rob Perez de Underdog Fantasy y Michael Gallagher de Establish the Run mostraron clips de cómo se desarrolló la pelea.

Donovan Mitchell culpa a los árbitros por la pelea

La estrella de los Jazz Donovan Mitchell, terminó siendo uno de los expulsados del partido y tras el encuentro, el escolta quiso hablas sobre la labor de los árbitros y cómo estos ayudaron a que se produjera el tenso momento entre Turner y Gobert.

“Realmente está en un punto ahora en el que los árbitros están dejando que se salga de control. Tenga esta energía en el primer cuarto”, dijo Mitchell



Mitchell aludió a muchos aspectos físicos desde el principio que aparentemente fueron tolerados por los árbitros, lo que según Mitchell, generó mucha frustración en la recta final del encuentro.