Ricky Rubio lidera la primera victoria de la temporada de Cleveland Cavaliers

El base español Ricky Rubio ha liderado esta madrugada a Cleveland Cavaliers en su primera victoria de la temporada en la NBA ante Atlanta Hawks (101-95, un encuentro en el que fue el máximo anotador de los suyos y en el que se quedó a dos asistencias del 'doble-doble'.

Los de Ohio, que llegaban a la cita tras dos derrotas en sus primeros partidos, se repusieron a una primera mitad en la que marcharon a remolque con un fantástico tercer cuarto (31-17) en el Rocket Mortgage FieldHouse.

El base de El Masnou, que fue titular, aportó 23 puntos en sus 35 minutos sobre la cancha, en los que también aportó 6 rebotes, 8 asistencias y 1 recuperación de balón.

In a league that doesn't stop for anybody, you have to learn fast -- and that's exactly what the @cavs did tonight.@rickyrubio9 chats with @Angel_Gray1 about this total team effort.#LetEmKnowpic.twitter.com/GK7fPZWWlO