Ricky no puede con los Nets; El doble-doble de Willy nos suficiente para los Pelicans; Los Rockets se hunden

El pívot estadounidense-dominicano Karl-Anthony Towns consiguió 28 puntos y 10 rebotes en el cuarto triunfo consecutivo de los Minnesota Timberwolves tras imponerse a domicilio a los New Orleans Pelicans. Towns, que jugó 35 minutos, anotó 10 de 21 tiros de campo, incluidos 2 de 6 triples, y 6 de 8 desde la línea de personal. El escolta Anthony Edwards anotó 13 de sus 18 puntos en la segunda mitad y el ala-pívot Jarred Vanderbilt, quien llegó al partido con promedio de cinco puntos, igualó su mejor registro de la temporada con 16 tantos y también consiguió un doble-doble al capturar 11 rebotes.

A pesar de la derrota, los Pelicans tuvieron al pívot español Willy Hernangómez como el líder encestador y en el juego interior al conseguir un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, las mejores marcas en lo que va de temporada para el exjugador del Real Madrid. El mayor de los hermanos Hernangómez disputó 22 minutos como reserva y anotó 8 de 9 tiros de campo y 3 de 4 desde la línea de personal. Además capturó ocho rebotes defensivos, recuperó un balón y perdió dos en lo que fue su cuarto partido esta temporada, la segunda con los Pelicans, pero la primera bajo la dirección del entrenador novato Willie Green.

El ala-pívot Jaren Jackson Jr. lo hizo todo bien en la recta final del partido, que su equipo de los Memphis Grizzlies ganaron a domicilio por 118-119 a los Jazz, dando la sorpresa de la jornada en la NBA. Jackson Jr. anotó 26 puntos, su mejor marca de la temporada, tras atrapar un balón y encestar un triple en los últimos segundos del partido que al final cayó del lado de los Grizzlies. El base Ja Morant sumó 32 puntos, el escolta Desmond Bane añadió otro récord individual de 28 tantos y los Grizzlies anotaron los últimos siete puntos del partido, para firmar su tercera victoria en cuatro encuentros.

Bojan Bogdanovic. Butter. Jazz up 3 with 15 seconds left. Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/afwvpDrQ7L

El pívot español Santi Aldama esta vez no tuvo minutos con los Grizzlies aunque disfrutó del triunfo desde el banquillo. La inspiración encestadora del alero croata Bojan Bogdanovic le permitió acabar con 24 puntos, incluidos siete triples, su mejor marca de la temporada, y encabezó el ataque de los Jazz, que aprovecharon dos canastas seguidas que anotó desde fuera del perímetro en los últimos dos minutos que pusieron al equipo de Utah al frente del marcador. El escolta Donovan Mitchell, que anotó 18 puntos, con 5 de 20 tiros, falló cuando sonaba la bocina.

El poder de la ofensiva de los Phoenix Suns volvió a estar presente en el partido que ganaron de visitantes por 111-115 ante los San Antonio Spurs y que supuso su decimotercera victoria consecutiva. El escolta hispano Devin Booker anotó 23 puntos y el pívot bahameño Deandre Ayton aportó un doble-doble de 21 tantos y 14 rebotes que los dejaron líderes en el ataque y juego interior de los Suns (14-3), segundos clasificados en la División Pacífico, de la Conferencia Oeste y de la liga.

El escolta Dejounte Murray brilló en todas las facetas del juego al conseguir un triple-doble de 18 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes (séptimo de su carrera) como líder de los Spurs. El equipo de San Antonio sufrió la quinta derrota consecutiva y la octava en los últimos 10 partidos que han disputado, el segundo peor inicio en la historia de su franquicia. Los Suns dejaron que los Spurs llevasen el ritmo más rápido del partido. San Antonio superó a Phoenix 20-10 al comienzo del último cuarto y se puso 100-95 cuando quedaban seis minutos. Los de Phoenix reaccionaron con una racha de 10-0 después de un tiempo muerto. San Antonio respondió y superó a Phoenix 10-2 para ponerse 114-109 cuando quedaban 38,6 segundos por disputar, pero eso fue todo lo que pudieron hacer en su intento de remontada.

Esta vez le tocó al base Jrue Holiday ser el líder del ataque de los Milwaukee Bucks al aportar 18 puntos y guiarlos al triunfo por 123-92 a los Orlando Magic. La facilidad encestadora de los Bucks les permitió llegar al descanso con la mayor ventaja (77-36) en la historia del equipo de Milwaukee. Milwaukee eventualmente construyó una ventaja de 51 puntos, convirtiéndose en el primer equipo en liderar un partido por al menos 50 puntos esta temporada.

Milwaukee superó a Orlando por segunda ocasión en tres días. Los Bucks ganaron por 117-108 el sábado. El escolta reserva Pat Connaughton acabó con 17 puntos, que lo dejaron segundo máximo encestador de los Bucks que tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos, entre ellos al ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo que consiguió 12 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, además de poner dos tapones.

El base Trae Young mantuvo su buen toque de muñeca y con 30 puntos, incluidos 21 que anotó en la segunda mitad, se erigió en el líder del juego ofensivo de los Hawks de Atlanta que ganaron por 113-101 a los Oklahoma City Thunder. Mientras que el pívot suizo Clint Capela hizo valer su presencia en el juego interior al aportar un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes.

John Collins gets wayyy up for the denial!



WATCH on NBA League Pass

https://t.co/5QqkBhf1W0pic.twitter.com/5NAoqjRtL2