Los Cavs sufren la ausencia de Ricky Rubio

Los Cavaliers sufrieron la ausencia de Ricky Rubio, que el martes se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y perdieron por 110-93 contra los Washington Wizards, la segunda derrota consecutiva del equipo de Cleveland.



Sin Rubio en la cancha, ni el base titular del equipo, Darius Garland quien está de baja por los protocolos de la covid-19, y con un quinteto titular improvisado por las ausencias, los Cavaliers no tuvieron la fluidez en ataque que les ha caracterizado desde el inicio de la temporada.



El máximo anotador del partido fue el escolta de los Wizards, Bradley Beal, que consiguió un doble doble de 29 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes y 1 robo de balón. El ala-pívot Kyle Kuzma también destacó con otro doble doble de 25 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.





