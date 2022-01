Polémica en la NBA por los insultos de Doncic a un jugador de los Magic: "¿Tu quién c... eres, llorón?"

Luka Doncic lideró la pasada madrugada el cómodo triunfo de los Dallas Mavericks sobre los Orlando Magic con 23 puntos. Sin embargo, la actuación del esloveno se ha visto empañada por un encontronazo con un jugador de los de Florida que ha corrido por las redes sociales y que ha acabado volviéndose viral.

A falta de 9 minutos para el final del partido, cuando los Mavericks mandaban por 21 puntos de diferencia (91-70), el alemán Moritz Wagner celebró en la cara de Doncic una canasta de su compañero Jalen Suggs, algo que no gustó en absoluto al exmadridista. Las imágenes de televisión mostraron al de los Mavs en actitud altanera menospreciando a su rival con frases como: "Estás enfadado, ¿eh? ¿Estás enfadado, marica? ¿Quién cojones eres?".

Moe Wagner screaming AND 1 in Luka’s face down 20+



Luka hits him with a: “You’re mad, huh? You’re mad, pu$$y. Who the f**k are you?” pic.twitter.com/FC5cVma28g