Otra noche sensacional de Doncic; los Nets se hunden en el Este; zarpazo de los Raptors en la clasificación

Los Jazz aplastaron en Utah a los deprimidos Brooklyn Nets en un partido en el que los locales llegaron a ganar por 34 puntos en el tercer cuarto. Donovan Mitchell fue el mejor de los Jazz (27 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias) mientras que en los Nets, sin James Harden ni Kevin Durant, destacó Cam Thomas (30 puntos).

Luka Doncic logró un nuevo triple-doble (33 puntos, 13 rebotes, 15 asistencias) para que los Dallas Mavericks remontaran un partido que los Philadelphia 76ers habían manejado durante los tres primeros cuartos. Por los Sixers, el camerunés Joel Embiid logró 27 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

