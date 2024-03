Noche histórica para Luka Doncic

Detroit Pistons, 124 - Dallas Mavericks, 142

Doncic se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con seis triples-dobles consecutivos con más de 30 puntos. El genio esloveno guió a los Mavericks a la victoria y deslumbró con 39 puntos (13 de 24 en tiros de campo, incluyendo un 4 de 13 en triples, y 9 de 10 desde la línea de personal), 10 rebotes y 10 asistencias. Además firmó un segundo cuarto brutal con 21 puntos. Kyrie Irving le apoyó con 21 tantos.

In honor of Luka Doncic becoming the FIRST player in NBA history to record SIX consecutive triple-doubles with 30+ PTS...



Check out the best plays from his current triple-double streak ?? pic.twitter.com/olG2XzvzZO — NBA (@NBA) March 10, 2024

Cade Cunningham dio la réplica a Doncic en los Pistons y se quedó a un paso del triple-doble con 33 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Tras esta derrota, el conjunto de Detroit vuelve a compartir el peor balance de la liga (10-53) con los Washington Wizards. Simone Fontecchio brilló con 27 puntos desde el banquillo y Jordan Ivey y James Wiseman hicieron 17 tantos cada uno.

Luka Doncic stuffed the stat sheet in the Mavericks' win over the Pistons ??



39 PTS | 10 REB | 10 AST | 3 STL



?? Doncic becomes the first player in NBA history to record SIX consecutive triple-doubles with 30+ PTS pic.twitter.com/RwpggmQM1o — NBA (@NBA) March 10, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Phoenix Suns, 107 - Boston Celtics, 117

Después de caer en Cleveland y Denver, los Celtics reaccionaron ganando en Phoenix pese a que Kevin Durant se salió en los Suns con 45 puntos (su máxima anotación en la temporada), 10 rebotes y 6 asistencias. Jayson Tatum, tras su pobre actuación contra los Nuggets, se quedó cerca del triple-doble con 29 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias mientras que Jaylen Brown sumó 27 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

KD went off for a SEASON-HIGH 45 PTS in a tough loss to the Celtics! pic.twitter.com/oEjQZGNw9J — NBA (@NBA) March 10, 2024

Golden State Warrios, 113 - San Antonio Spurs, 126

Parecía que los Warriors se habían rearmado con su triunfo esta semana contra los Bucks, pero sus dos tropiezos contra los Bulls y, sobre todo, el de este sábado contra unos Spurs colistas del Oeste han vuelto a encender las alarmas. Sin Stephen Curry, el máximo anotador de Golden State fue Klay Thompson con 27 puntos. Los Spurs se llevaron esta gran victoria sin Wembanyama, pero con 22 puntos y 11 rebotes de Keldon Johnson.

Denver Nuggets, 142 - Utah Jazz, 121

Los vigentes campeones de la NBA están llegando a su pico de forma en el momento preciso y su octava victoria en los últimos nueve partidos llegó con un recital conjunto de Jamal Murray (37 puntos y 7 asistencias) y Nikola Jokic (26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias). Keyonte George (29 puntos y 6 asistencias) dio la cara en Utah, que sufrió un absoluto vendaval de los Nuggets con un impresionante 66,3 % en tiros de campo, un también letal 59,4 % en triples (19 de 32) y un +39 ya en el segundo cuarto.

Jamal Murray (37 PTS, 6 3PM) was in his bag in the Nuggets' win over the Jazz ?? pic.twitter.com/DMr1e01lh0 — NBA (@NBA) March 10, 2024

Los Ángeles Clippers, 112 - Chicago Bulls, 102

James Harden selló un triple-doble (14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias), Paul George aportó 22 puntos y 9 asistencias y Kawhi Leonard sumó 19 puntos y 9 rebotes en esta victoria de los Clippers en sesión de mediodía en Los Ángeles y apretando en la segunda mitad (66-45). DeMar DeRozan acarició el triple-doble para Chicago con 24 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias.

Portland Trail Blazers, 128 - Toronto Raptors, 118

Algo parecido se puede decir del duelo entre Portland y Toronto, dos equipos con contadas buenas noticias en esta temporada. Los Blazers se impusieron en la prórroga con 30 puntos y 19 rebotes de Deandre Ayton. Immanuel Quickley (29 puntos y 7 asistencias) fue el más destacado de los canadienses, que forzaron la prórroga tras ir 20 puntos abajo en el tercer cuarto pero que no pudieron completar la remontada en el tiempo extra.

Deandre Ayton was DOMINANT in Portland's overtime win over Toronto ??



30 PTS | 19 REB | 2 STL pic.twitter.com/IE8ptY65gO — NBA (@NBA) March 10, 2024

Charlotte Hornets, 110 - Brooklyn Nets, 99

Cam Thomas metió 31 puntos para Brooklyn, pero los Hornets se anotaron el duelo entre dos equipos con una temporada con muchas decepciones y pocas alegrías. Miles Bridges (24 puntos y 10 rebotes) y Brandon Miller (23 puntos y 7 rebotes) se pusieron al volante en Charlotte, que había perdido sus últimos seis encuentros.