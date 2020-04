La NBA se pasa también a los e-Sports durante la cuarentena

La liga, el sindicato de jugadores, y 2K se han asociado para producir un torneo NBA 2K20 que se transmitirá por las cadenas de televisión ESPN y ESPN2, a partir del viernes. El torneo se extenderá hasta el 11 de abril.

Un total de 16 jugadores de la NBA competirán, incluidos el alero Kevin Durant (Brooklyn), el base Trae Young (Atlanta), el pívot Hassan Whiteside (Portland), y los escoltas Donovan Mitchell (Utah) y Devin Booker (Phoenix), entre otros. El ganador recibirá 100.000 dólares que donará a una organización benéfica en apoyo de los esfuerzos de alivio del coronavirus.

Los jugadores fueron clasificados en función de su calificación como jugador en el NBA 2K20, con Durant, con una puntuación de 96 en el juego, como líder y número uno. Los jugadores que estaban empatados se colocaron en función de sus temporadas en la liga.

Los participantes, son: Kevin Durant, de los Nets de Brooklyn (96); Trae Young, de los Hawks de Atlanta (90); Hassan Whiteside, de los Trail Blazers de Portland (87); Donovan Mitchell, Jazz de Utah (87), y Devin Booker, de los Suns de Phoenix (86).

También participan el pívot Andre Drummond (Cleveland, 85), el escolta Zach LaVine (Chicago, 85), el pívot Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers, 85), el ala-pívot lituano Domantas Sabonis (Indiana, 85) y el pívot bahameño Deandre Ayton (Poenix, 85).

Otros participantes son el ala-pívot Michael Porter Jr (Denver, 81), el alero japonés Rui Hachimura (Washington, 79), el base Patrick Beverley (Los Ángeles Clippers, 78), el alero Harrison Barnes (Sacramento, 78) y el alero Derrick Jones Jr. (Miami, 78).

El campeonato se inicia el viernes 3 de abril, y continuará el domingo 5 de abril. Los cuartos de final se llevarán a cabo el martes 7 de abril, mientras que las semifinales y final, el sábado 11 de abril.

Players only �� 16 NBA players will compete head to head in the NBA 2K Players Tournament. First Round starts this Friday on ESPN Tweet #NBA2KTourney to tell us who you got as the best 2K player https://t.co/vGw6TgbqB8

Por su parte, los Lakers de Los Ángeles informaron este martes que los dos jugadores que dieron positivo por coronavirus, además del resto de su plantilla, están libres de síntomas del COVID-19.

Los Lakers enviaron a todo el equipo a un laboratorio privado de Los Ángeles para que los jugadores, cuadro técnico y personal que les acompaña en su preparación y partidos se sometiesen a la prueba del coronavirus. La decisión llegó después de que los Nets de Brooklyn revelaran que cuatro de sus integrantes, incluido Kevin Durant, habían dado positivo.

Ambos equipos jugaron su último partido, antes de que se suspendiera la temporada regular, el pasado 10 de marzo en el Staples Center de Los Ángeles. Al día siguiente la NBA suspendió la temporada de manera indefinida.

The Lakers players today completed the 14-day home isolation that was prescribed by team physicians, and the players are all currently symptom-free of COVID-19.



The health and safety guidelines set by government officials will continue to be followed by the Lakers.