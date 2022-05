La NBA nombra a Jokic, por segundo año consecutivo, MVP de la temporada

El serbio Nikola Jokic, pívot de los Denver Nuggets, fue elegido como ganador del premio 'MVP' al mejor jugador de la temporada regular de la NBA por segundo año consecutivo, según adelanta este lunes la cadena "ESPN". Jokic se impuso en las votaciones al griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, y al camerunés Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers, y la decisión se hará oficial esta semana, asegura Adrian Wojnarowski de 'ESPN', uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA.

Denver Nuggets center Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell ESPN. A formal announcement is expected this week.