La NBA se jugará también en Abu Dabi

La NBA y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi han anunciado este martes que Emiratos Árabes Unidos albergará los dos primeros partidos de la Liga en el Golfo en octubre de 2022. Los encuentros serán de pretemporada, mientras que los equipos participantes y la sede aún están por confirmar tras un acuerdo multianual que retoma, tras la pausa por la pandemia del coronavirus, la estrategia de la NBA de llevar más partidos lejos de sus fronteras.

https://www.youtube.com/watch?v=OZaCkvDvCHw

“Este acuerdo marca un hito importante en el continuo crecimiento global del baloncesto”, asegura Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, en un comunicado remitido por la Liga. “Creará oportunidades para que los niños y niñas puedan aprender los fundamentos y valores esenciales del juego a través de diversos programas de formación y eventos para aficionados”, añadió.



El acuerdo incluye, además de llevar dos partidos de pretemporada, eventos interactivos para aficionados que contarán con la presencia de jugadores y leyendas de la NBA, el lanzamiento de ligas Jr. NBA para niños y niñas en colegios de EAU en las que se fomentará el trabajo en equipo y la inclusión, así como series de encuentros para promover la salud y el bienestar, y un evento de exhibición de la NBA 2K League, la liga virtual de la NBA.

Abu Dhabi has consistently demonstrated its ability to host world-class sporting events, and the addition of the NBA to our impressive year-round portfolio only reinforces the UAE capital's position as a centre of sporting excellence. pic.twitter.com/QwnVgsMBet