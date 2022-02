La NBA anuncia a los participantes de los concursos de triples y mates del All-Star

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) será uno de los participantes del concurso de triples del All-Star de la NBA, que se disputará del 18 al 20 de febrero en Cleveland (EE.UU.).

Se enfrentará a Zach LaVine (Chicago Bulls), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (Los Angeles Clippers), CJ McCollum (muy cerca de cerrar su traspaso de los Portland Trail Blazers a los New Orleans Pelicans) y Patty Mills (Brooklyn Nets).



Además del nombre de los participantes en el concurso de triples, la NBA también confirmó este martes los nombres de los cuatro jugadores para la competición de mates, que ya habían sido adelantados la semana pasada por el portal The Athletic.



Así, el mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors) se medirá en este concurso a Jalen Green (Houston Rockets), Cole Anthony (Orlando Magic) y Obi Toppin (New York Knicks).



Por otro lado, la principal atracción del concurso de habilidades, que ahora será por equipos en lugar de individual, será ver juntos a los tres hermanos Antetokounmpo: Giannis y Thanasis, de los Milwaukee Bucks, y Alex, de los Raptors 905 de la liga de desarrollo G League.

El equipo de los Antetokounmpo se enfrentará al de los Cleveland Cavaliers (Jarrett Allen, Darius Garland y Evan Mobley) y a un trío de novatos (Scottie Barnes de los Toronto Raptors, Cade Cunningham de los Detroit Pistons y Josh Giddey de los Oklahoma City Thunder).

Estas tres competiciones se disputarán el sábado 19 como parte del fin de semana del All-Star, que tendrá su día grande el domingo 20 con el partido que enfrentará a las principales estrellas de la NBA agrupadas en el Team LeBron contra el Team Durant.