MVP Jokic deja otra noche para el recuerdo

Denver Nuggets, 120 - Portland Trail Blazers, 108

27 puntos (impresionante 11 de 16 en tiros de campo), 22 rebotes y 12 asistencias. Esa fue la espléndida hoja de servicios de Jokic, que lleva dos partidos seguidos con triple-doble y que se puso al frente de siete jugadores de Denver con dobles dígitos de anotación. Scoot Henderson (30 puntos) y Anfernee Simons (29 puntos) fueron los más destacados de Portland.

Joker tallied his 15th triple-double of the year and the 120th of his career in the @nuggets win over the Trail Blazers ????



27 PTS / 22 REB / 12 AST



Jokic has two 20-PT, 20-REB, 10-AST games this season - the rest of the league has two combined. pic.twitter.com/pOC4IfdmiW — NBA (@NBA) February 3, 2024

San Antonio Spurs, 113 - New Orleans Pelicans, 114

Victor Wembanyama se quedó muy cerca del triple-doble con 16 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, pero Zion Williamson firmó un canastón a falta de 3.8 segundos para sentenciar a los Spurs. Williamson cerró una noche excelente en los Pelicans con 33 puntos y 8 rebotes. Le acompañaron en los visitantes CJ McCollum (21 puntos), Jonas Valanciunas (18 puntos y 9 rebotes) e Ingram (19 puntos y 6 asistencias). El máximo anotador de San Antonio fue Vassell con 28 puntos.

ZION FOR THE LEAD WITH 3.8 SECONDS LEFT ??



Pelicans - 114

Spurs - 113



Pelicans-Spurs | Live on the NBA App

?? https://t.co/66NGdyhWL3pic.twitter.com/TEvRIY2kVH — NBA (@NBA) February 3, 2024

Memphis Grizzlies, 101 - Golden State Warriors, 121

Jonathan Kuminga confirmó su gran momento en los Warriors y, con 29 puntos (impactante 11 de 15 en tiros), comandó la victoria de los de Steve Kerr. Jaren Jackson Jr. (27 puntos) fue el líder en ataque de unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama aportó 2 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

Detroit Pistons, 125 - Los Ángeles Clippers, 136

Los Clippers siguen dando sensaciones magníficas y ya llevan 24 triunfos en sus últimos 29 partidos. Kawhi Leonard fue el más productivo de los angelinos con 33 puntos y Russell Westbrook, con 23 tantos y 9 asistencias, superó la barrera de los 25.000 puntos en su carrera (es el vigesimoquinto jugador en la historia en llegar a esa cifra). Jaden Ivey y Bojan Bogdanovic encabezaron a los Pistons con 28 y 26 puntos, respectivamente.

Kawhi Leonard scores 33 as the @LAClippers stay red-hot, winning their 8th game over the last 9!



33 PTS

12/17 FGM

6/8 3PM pic.twitter.com/QNVcI1rb1O — NBA (@NBA) February 3, 2024

Oklahoma City Thunder, 126 - Charlotte Hornets, 106

Los Thunder se aprovecharon del tropiezo de Minesota para igualar a los Wolves en lo más alto del Oeste gracias a 31 puntos y 9 asistencias de Shai Gilgeous-Alexander. El novato Brandon Miller brilló en Charlotte con 28 puntos.

Atlanta Hawks, 129 - Phoenix Suns, 120

Trae Young, uno de las ausencias más destacadas para el próximo All-Star, se reivindicó con 32 puntos y 15 asistencias presumiendo además de puntería con un enorme 12 de 17 en tiros de campo y un fantástico 7 de 11 en triples. Los Hawks acumulan tres triunfos seguidos y se sobrepusieron a los 35 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Kevin Durant para los Suns.

Ice Trae was in full control tonight, scoring 32 points and dishing 15 dimes in the @ATLHawks 3rd-straight win ???? pic.twitter.com/YbYj0UxNAk — NBA (@NBA) February 3, 2024

Indiana Pacers, 122 - Sacramento Kings, 133

Domantas Sabonis, otra ausencia llamativa en el All-Star, se salió con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias (trigésimo doble-doble seguido para el pívot) frente a unos Pacers con restricción de tiempo para Tyrese Haliburton (14 puntos en 22 minutos). Bennedict Mathurin (31 puntos) se puso al timón de Indiana.

Minnesota Timberwolves, 106 - Orlando Magic, 108

Orlando apretó el acelerador en la recta final para tomar Minesota de la mano de Paolo Banchero (23 puntos y 6 asistencias). Todos los integrantes del quinteto titular de los Magic sumaron 10 o más puntos. Rudy Gobert (22 puntos y 16 rebotes) lideró a unos Wolves con 19 puntos del dominicano Karl-Anthony Towns.

Houston Rockets, 135 - Toronto Raptors, 106

Alperen Sengun acarició el triple-doble (24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias) en la paliza de unos Rockets que ya iban ganando de 31 puntos en el tercer periodo. Scottie Barnes (28 puntos y 7 rebotes) fue el referente de los canadienses.

Rockets' rookies Cam Whitmore (25 PTS) and Amen Thompson (19 PTS) both dropped career highs to lead Houston to the home W over Toronto! pic.twitter.com/FlXe67O4qG — NBA (@NBA) February 3, 2024

Washington Wizards, 102 - Miami Heat, 110

Un demoledor parcial de 15-31 en el tercer cuarto arruinó a los Wizards, que echaron a perder un partido que dominaron durante la primera parte. El mejor de los Heat fue Jimmy Butler con 24 puntos y 9 rebotes en tanto que Corey Kispert destacó en los Wizards con 26 puntos, incluidos seis triples.