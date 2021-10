El Mundial de Globos de Ibai y Piqué llega a la NBA

Este martes, durante el programa habitual que realizan en la TNT estadounidense, Shaquille O' Neal y Charles Barkley se sumaron a la divertida moda de jugar con un globo e impedir que toque el suelo. Los dos exjugadores de la NBA no dudaron en lanzarse al suelo en un 'juego' que se ha puesto de moda en los últimos tiempos.

“CHUCK YOU GONNA MOVE?!?” ??



The Balloon World Cup comes to Studio J. #InsideTheNBApic.twitter.com/w4eQVt592L