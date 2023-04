Minnesota y Miami completan los playoffs y se medirán a Denver y Milwaukee

Minnesota Timberwolves, 120 - Oklahoma City Thunder, 95

El dominicano Karl-Anthony Towns abrió el camino a los Minnesota Timberwolves, que arrasaron a los Oklahoma City Thunder en el último partido del 'play-in' del Oeste (120-95) y que se enfrentarán en los playoff a los Denver Nuggets.

Towns se lució con 28 puntos (11 de 16 en tiros de campo) y 11 rebotes para los Wolves (octavos del Oeste) mientras que Anthony Edwards, que contra Los Ángeles Lakers (séptimos) había firmado una actuación pésima (9 puntos con 3 de 17 en tiros), se desquitó con 19 puntos (8 de 19), 10 rebotes y 6 asistencias.

KAT showed out as the Timberwolves secured the West's #8 seed ??



28 PTS

11 REB

3 AST

3 BLK



Minnesota will face Denver in Round 1 ??

??: Game 1 | Sunday | 10:30pm/et | TNT pic.twitter.com/WNrDhRbTFn — NBA (@NBA) April 15, 2023

Los jóvenes y meritorios Thunder no pudieron con el poderío en la pintura de los Wolves (58 de sus 120 puntos fueron en el interior). Minnesota dejó además atrás sus convulsos últimos días por elpuñetazo del francés Rudy Gobert a su compañero Kyle Anderson durante un tiempo muerto en el desenlace de la temporada regular y por haber desperdiciado un +15 en el tercer cuarto ante los Lakers. Gobert, que no jugó ante los Lakers por estar suspendido, también se reivindicó este viernes con 21 puntos y 10 rebotes.

The BEST PLAYS from Minnesota's W to claim the #8 seed ?? pic.twitter.com/Kru0hraeuy — NBA (@NBA) April 15, 2023

Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de Oklahoma con 22 puntos pero sufrió mucho en la puntería (5 de 19 en tiros de campo aunque 12 de 12 desde la línea de personal). Tampoco tuvo su día Josh Giddey, con una triste actuación de 6 puntos y 5 rebotes (2 de 13 en tiros).

Miami Heat, 102 - Chicago Bulls, 91

Con Jimmy Butler y Max Strus al mando de las operaciones, los Miami Heat sobrevivieron este viernes en un duelo apasionante de 'play-in' ante los Chicago Bulls (102-91) y se verán las caras en la primera ronda de los playoff del Este ante los Milwaukee Bucks

Finalistas del Este el año pasado, los Heat (séptimos) sufrieron durante toda la noche ante unos inagotables Bulls (décimos) y evitaron la eliminación gracias a su sangre fría y precisión en el desenlace. El partido llegó con 89-90 a los últimos tres minutos y ahí los de Florida sentenciaron con un inapelable parcial de 13-1 frente a unos Bulls que se vinieron abajo en el peor momento.

WHAT A NIGHT FOR MAX STRUS ??



31 PTS

7 REB

7 3PM



The Heat advance to face Milwaukee in Round 1 of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel.



??: Sunday | 5:30pm/et | TNT pic.twitter.com/c72Lhy2EDW — NBA (@NBA) April 15, 2023

Miami se adjudicó así un combate tremendamente físico, de defensas extenuantes, márgenes estrechos y ataques asfixiados más propio de la NBA de los años 90 que de la actual era de ofensivas frenéticas, pirotecnia constante y primacía del triple. Strus deslumbró con 31 puntos (23 de ellos en la primera mitad) y un fantástico 7 de 12 en triples, pero Jimmy Butler, también con 31 puntos, fue imprescindible y vital para sostener a los Heat en sus peores tramos.

JIMMY BUCKETS ???



31 points

4 rebounds

3 assists



Miami moves on to battle the Bucks in Round 1 of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel ??



??: Sunday | 5:30pm/et | TNT pic.twitter.com/j9VSDcArVW — NBA (@NBA) April 15, 2023

DeMar DeRozan (26 puntos) lo dio todo en unos Bulls que acariciaron la proeza y que echaron en falta al mejor Zach LaVine (15 puntos con 6 de 21 en tiros de campo y 0 de 6 en triples). Con poco acierto en el exterior (ningún equipo superó el 33 % en triples), dos estadísticas resultaron reveladoras: los tiros libres (28 de 32 para Miami, 11 de 15 para Chicago) y el rebote (56 para los Heat con 17 de Bam Adebayo, 44 para los Bulls).