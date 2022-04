Minnesota y Brooklyn consiguen el billete directo para los Playoffs tras imponerse en el Play-In

Brooklyn Nets, 115 - Cleveland Cavaliers, 108

Kyrie Irving, con 34 puntos y doce rebotes, y Kevin Durant, con 25 puntos y 11 asistencias, dieron este martes un triunfo por 115-108 a los Brooklyn Nets en el "play-in" contra los Cleveland Cavaliers, lo que permitió al equipo de Steve Nash clasificarse para los playoffs, en los que se medirán con los Boston Celtics.

En la cuerda floja tras una nueva temporada marcada por altibajos, los Nets no fallaron en el momento decisivo y ganaron al ritmo de sus líderes, Irving y Durant, ante unos Cavaliers a los que no les bastaron los 34 puntos de Darius Garland. A la gran noche de Irving y Durant se sumó un Bruce Brown que firmó 18 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias, al aprovechar de la mejor manera los espacios dejados por la defensa rival, obligada a concentrarse en las dos estrellas de los Nets.

Los Cavs se jugarán el último billete para los playoffs el próximo viernes contra el perdedor del Atlanta Hawks-Charlotte Hornets, que se enfrentan este miércoles. Los Miami Heat, líderes del Este en la temporada regular, se enfrentarán el próximo domingo al equipo que salga ganador y acceda al cuadro de playoff como octavo.

Minnesota Timberwolves, 109 - Los Ángeles Clippers, 104

En una tremenda batalla de baloncesto con cuchillo en la boca, los Minnesota Timberwolves sobrevivieron este martes a Los Angeles Clippers en un partido enrevesado y apasionante de "play-in" (109-104) y se medirán a los Memphis Grizzlies en la primera ronda de los playoffs. Los Wolves, séptimos en el Oeste y que solo habían jugado las eliminatorias por el anillo una vez en los últimos 17 años, se impusieron a unos Clippers, octavos y que estuvieron muy cerca de asfixiarles con su defensa.

Los angelinos desquiciaron a Karl Anthony-Towns, que fue expulsado por faltas y que solo jugó 24 minutos (11 puntos con 3 de 11 en tiros). Sin embargo, los Clippers no pudieron contener en el desenlace a Anthony Edwards (30 puntos y 5 rebotes) y D'Angelo Russell (29 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias), excelentes en un gran parcial de 26-11 en los últimos nueve minutos para cerrar una fantástica remontada ya sin Towns.

El que mejor simbolizó el carácter guerrero de los Wolves fue Patrick Beverley, incendiario e inagotable en cada balón, que celebró la victoria entre lágrimas y que se ha convertido en todo un ídolo en Mineápolis. A los de Minesota les esperan ahora los excitantes Grizzlies de Ja Morant, la revelación de la temporada como segundos del Oeste.

Por su parte, los Clippers recibirán el viernes al ganador del partido entre New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs (novenos y décimos del Oeste) para ver quién se cruza en primera ronda con los temibles Phoenix Suns. Los Clippers llegaron a dominar de 10 puntos en el último cuarto y Tyronn Lue parecía haber ganado la batalla táctica al frenar a unos Wolves que fueron el equipo más anotador de la temporada regular. Pero al final se desinflaron pese al partidazo de Paul George (34 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias).El encuentro tuvo de todo, hasta una activista medioambiental que saltó a la pista durante el partido y que trató de pegarse al suelo con cola para lanzar sus mensajes.

