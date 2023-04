Milwaukee y Memphis igualan sus series sin Antetokounmpo y Morant; Jamal Murray pone el 2-0 para Denver

Milwaukee Bucks, 138 - Miami Heat, 122 (1-1)

Los Milwaukee Bucks, sin el griego Giannis Antetokounmpo, aplastaron este miércoles 138-122 a los Miami Heat e igualaron 1-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Este de la NBA, que se desplaza ahora a Miami para los dos próximos partidos. Los Bucks conectaron 25 de 49 triples, lo que igualó el récord de la NBA en 'playoffs', y endosaron 81 puntos a los Heat en una asombrosa primera mitad para encarrilar su contundente victoria.

Sin su gran estrella, que estuvo de baja por un problema de espalda sufrido en el primer partido, Brook López firmó 25 puntos, Jrue Holiday aportó 24 tantos y 11 asistencias, Pat Connaughton brilló con 22 puntos saliendo desde el banquillo, Joe Ingles aportó 17 tantos y Bobby Portis brilló bajo los aros con 13 puntos y 15 rebotes.

Brook was on one tonight.



25 PTS | 4 REB | 2 AST | 1 BLK pic.twitter.com/N1boyPo4AD — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2023

Los Bucks acabaron con unos extraordinarios porcentajes. Tuvieron un 53.5 % de acierto en tiros de campo, que estuvo por encima del 60 % en la primera mitad. Milwaukee llego a tener 36 puntos de ventaja, antes de gestionar energías y acabar triunfando por 16 puntos

Round 1 Game 2 final - Miami 122, Milwaukee 138



?? Butler: 25pts, 3asts & 3stls

?? Adebayo: 18pts & 5rebs

?? Vincent: 16pts (4 3s) & 3asts

?? Martin: 15pts & 6asts

?? Oladipo: 15pts & 5rebs

?? Robinson: 14pts (4 3s), 5rebs & 3asts pic.twitter.com/yEIAODceOA — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 20, 2023

En los Heat, que no pudieron contar con Tyler Herro por una fractura en una mano, Jimmy Butler metió 25 puntos y fue el líder anotador del equipo de Erik Spoesltra. Bam Adebayo se quedó en 18 tantos y Gabe Vincent anotó 16 puntos. El tercer y cuarto partido de la serie se jugarán el sábado y el lunes en Miami.

Denver Nuggets, 122 - Minnesota Timberwolves, 113 (2-0)

Un extraordinario Jamal Murray, protagonista con 40 puntos, impulsó este miércoles el trabajado triunfo de los Denver Nuggets contra los Minnesota Timberwolves (122-113) para tomar ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Murray metió 40 puntos con 13 de 22 en tiros de campo, el serbio Nikola Jokic rozó el triple doble con 27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, Michael Porter se fue hasta los 16 tantos y Aaron Gordon logró 12 puntos y 10 rebotes.

A DUEL IN DENVER ??



Ant Edwards: 41 PTS, 4 AST, 6 3PM

Jamal Murray: 40 PTS, 5 AST, 6 3PM



Nuggets get the W and secure a 2-0 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/SN0Ay4iUfK — NBA (@NBA) April 20, 2023

Los Nuggets, primeros cabezas de serie en el Oeste, tuvieron 21 puntos de ventaja máxima, pero el gran partido de Anthony Edwards, con 41 puntos y seis triples, mantuvo a los Wolves en la pelea hasta el final. El francés Rudy Gobert aportó 19 puntos y 8 rebotes, mientras que Karl Anthony Towns logró un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes. La serie se desplaza ahora a Minnesota para el tercer y cuarto partido, previstos el viernes y el domingo.

Memphis Grizzlies, 103 - Los Ángeles Lakers, 93 (1-1)

A pesar de la baja de Ja Morant, los Grizzlies ganaron este miércoles a los Lakers por 103-93 en el segundo partido de la primera ronda de los playoffs, lo que deja la serie empatada 1-1, en un encuentro de exhibición física de los de Memphis. Los locales salieron desde el primer segundo a disputar un partido correoso y no dejar que los Lakers les sorprendieran de nuevo, como pasó el domingo cuando los angelinos se impusieron 112-128 en Memphis.

never get mad. we just get even. 1-1. pic.twitter.com/Td7VuxGRNk — Memphis Grizzlies (@memgrizz) April 20, 2023

Xavier Tillman tuvo una noche casi perfecta con los Grizzlies, con un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes, Jaren Jackson Jr. también cumplió con 18 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones. Mientras Desmond Bane sumó 17 puntos y 4 rebotes. El español Santi Aldama jugó 14.23 minutos, en los que cogió 7 rebotes y repartió 2 asistencias.

El máximo anotador del partido fue el incombustible LeBron James. El veterano jugador hizo un doble-doble con 28 puntos y 12 rebotes. Rui Hachimura, aunque no repitió su excepcional actuación del domingo, cuando sumó 29 puntos, fue el segundo máximo anotador de los Lakers con 20 puntos para los angelinos que notaron el flojo partido de Anthony Davis (13 puntos y 8 rebotes con 4 de 14 en tiros de campo).

Rui's the first Laker with back-to-back 20-point playoff games off the bench since Magic Johnson (1996). pic.twitter.com/VSkIWr5tlG — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 20, 2023

Con Morant en el banquillo vestido de calle, tras lastimarse la mano derecha en el partido del domingo, Tyus Jones se encargó con solvencia de dirigir el juego de ataque de los Grizzlies. Ahora, el tercer partido de la serie lo disputarán los dos equipos el sábado en Los Ángeles, quizás con la presencia en la pista de la superestrella de Memphis.