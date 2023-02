Milwaukee derrota a unos Lakers sin LeBron; Orlando sorprende a Denver

Giannis Antetokounmpo (38 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) impuso su ley ante unos Lakers que esperan como agua de mayo la aportación de sus nuevos fichajes todavía por debutar (D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba y Davon Reed). Khris Middleton firmó 25 tantos desde el banquillo y Jrue Holiday aportó 18 puntos.

Anthony Davis (23 puntos y 16 rebotes) y Dennis Schroder (25 puntos y 12 asistencias) fueron los más productivos en el ataque de los de púrpura y oro. LeBron James, que no jugó por molestias en el tobillo, recibió un homenaje antes del partido por haberse convertido en el máximo anotador de la historia de la NBA.

Pese a la gran actuación de Aaron Gordon (37 puntos y 13 rebotes ante su exequipo) y Nikola Jokic (29 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias), los Denver Nuggets, líderes del Oeste, salieron de Orlando con una derrota bajo el brazo Siete jugadores de los Magic superaron los 10 puntos con Wendell Carter Jr. (19 puntos y 6 rebotes) como principal anotador.

Spencer Dinwiddie (25 puntos y 6 asistencias) volvió a Brooklyn dando buenas sensaciones y los nuevos Nets ganaron en su primer partido sin Kevin Durant en sus filas. En los Bulls, extrañamente pasivos en el mercado de fichajes y cuyo proyecto amenaza en quedarse en tierra de nadie, Zach LaVine brilló con 38 puntos y Nikola Vucevic aportó 15 puntos y 17 rebotes.

