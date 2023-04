Markkanen, pívot de los Utah Jazz, elegido como el jugador con mayor progresión de la NBA

El pívot finés de los Utah Jazz, Lauri Markkanen, ha sido reconocido con el 'Most Improved Player' que otorga la NBA cada año al jugador con mayor progresión del año, así ha informado la liga estadounidense.

Markkanen, de 25 años de edad, aportó 25.6 puntos y 8.6 rebotes de media por partido, con un 49.9 % de acierto en tiros de campo este año y mejoró por 10.7 puntos su promedio de la pasada campaña.

