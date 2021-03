Marc Gasol cuenta su experiencia con el covid-19: "Lo peor era la dificultad para respirar"

Marc Gasol volvió a jugar con Los Angeles Lakers tras nueve partidos de ausencia por el coronavirus y, en declaraciones a Efe tras la derrota ante los Philadelphia 76ers (101-109), confesó que este periodo de baja y de recuperación no ha sido algo sencillo para él.

"Han sido unas semanas largas y difíciles. Pero siempre pensando en la mejora, en la salud de los demás, intentando sobrepasar la infección. Y ya mismo pensando en ir mejorando cada partido para el play-off", detalló.

El español, que entró en el protocolo del coronavirus el pasado 2 de marzo, regresó hoy a la cancha pero con los minutos restringidos como parte de su proceso de adaptación.

Gasol salió de titular, jugó 15 minutos y logró 5 puntos (1 de 2 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias frente a 2 pérdidas.

Especialmente en el primer cuarto, la presencia del pívot contribuyó a ordenar tanto el ataque como la defensa de unos Lakers repletos de bajas y que hoy tampoco contaron con los lesionados LeBron James y Anthony Davis.

"Estoy contento por haber vuelto, contento por estar con mis compañeros, y obviamente no estoy tan contento por la derrota", dijo.

"Pero estoy feliz de poder estar en la pista y de disfrutar de lo que hago, ya que somos muy afortunados de poder hacerlo", añadió.

Dolores de cabeza y problemas para respirar

Gasol admitió que, teniendo en cuenta que prácticamente no ha podido entrenar en las últimas semanas, hoy se sintió en la pista "mejor de lo esperado".

Pero llamó la atención sobre la gravedad del coronavirus: "A mí me afectó fuerte durante unos cinco o seis días", dijo. "No me podía mover mucho, pero el peor síntoma para mí fueron los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. Especialmente cuando me intentaba mover o ir al piso de arriba, es cuanto me di cuenta de lo duro que era y de cómo estaba impactando mi cuerpo", detalló.

Gasol también dijo que poco a poco está recuperando los sentidos del gusto y el olfato: "Es algo serio", afirmó el pívot al referirse a que el virus se extendió también por su casa.

"Incluso haciendo todas las cosas correctas (como llevar la mascarilla), todavía puedes pillarlo", añadió.

Si el proceso de recuperación sigue según lo previsto y no hay ningún contratiempo, Gasol jugará el viernes con los Lakers frente a los Cleveland Cavaliers para continuar con su plan de reincorporación al equipo de púrpura y oro.