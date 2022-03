Los Warriors pierden en el último segundo; Jokic no puede con los Celtics; los Pelicans adelantan a los Lakers

Denver Nuggets, 104 - Boston Celtics, 124

Jayson Tatum y Jaylen Brown, con 30 puntos cada uno, guiaron a los Celtics en una victoria rotunda y a domicilio ante unos Nuggets en los que solo respondió Nikola Jokic (23 puntos y 8 rebotes).

El dominicano Al Horford jugó 24 minutos como titular en los Celtics y consiguió 6 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un tapón en 24 minutos en la cancha mientras que el argentino Facundo Campazzo, que atraviesa un momento difícil en la franquicia de los Nuggets, solo jugó 4 minutos cuando el partido ya estaba decidido.

Golden State Warriors, 108 - San Antonio Spurs, 110

Una canasta en el último segundo de Keldon Johnson, tras rebote ofensivo al fallo en el tiro libre de Jakob Poeltl, le dio una victoria asombrosa a los San Antonio Spurs en cancha de unos Golden State Warriors que fueron a remolque todo el partido. Josh Richardson (25 puntos) encabezó a los Spurs mientras que Jordan Poole (28 puntos) fue el mejor de unos Warriors en los que el mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson no tuvo minutos.

KELDON JOHNSON CRASHES THE GLASS FOR THE @spurs WIN! pic.twitter.com/KqEPj6N8I9 — NBA (@NBA) March 21, 2022

Philadelphia 76ers, 88 - Toronto Raptors, 93

De 16 puntos ganaban los Philadelphia 76ers en el primer cuarto, pero el equipo de Joel Embiid (21 puntos y 13 rebotes) y James Harden (17 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) acabó cayendo ante los Toronto Raptors en un encuentro duro y áspero (7 de 26 en triples para los canadienses, 7 de 27 para los de Filadelfia). Pascal Siakam (26 puntos y 10 rebotes) fue la referencia de unos Raptors dominantes en el rebote (56 por 40).

Atlanta Hawks, 112 - New Orleans Pelicans, 117

Los New Orleans Pelicans adelantaron a Los Angeles Lakers en la clasificación de la Conferencia Oeste gracias a su victoria sobre los Atlanta Hawks en un gran partido del español Willy Hernangómez (17 puntos, 10 rebotes 2 asistencias y un robo en 15 minutos). Jonas Valanciunas (26 puntos y 12 rebotes) y CJ McCollum (25 puntos y 8 asistencias) lideraron a unos Pelicans sin Brandon Ingram mientras que Danilo Gallinari, con 27 puntos, fue el máximo anotador de los de Atlanta.

Gallo stops on a dime and drains the jumper!



Watch on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/4oyHOzui2n — NBA (@NBA) March 20, 2022

También tuvo un partido destacado en los Pelicans el estadounidense de origen puertorriqueño y mexicano José Alvarado con 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en 24 minutos.

New York Knicks, 93 - Utah Jazz, 108

Las buenas noticias para los Hernangómez continuaron con Juancho en los Jazz, que fue titular por tercer partido seguido, por las ausencias de Bojan Bogdanovic y Danuel House Jr., y que consiguió 7 puntos, 4 rebotes y 3 robos en 25 minutos. En el Madison Square Garden, los Jazz sumaron además su tercera victoria seguida gracias al partidazo de Donovan Mitchell (38 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) mientras que en los Knicks destacó RJ Barrett (24 puntos y 7 rebotes).

Sacramento Kings, 124 - Phoenix Suns, 127

Hasta la prórroga tuvieron que ir los Phoenix Suns para mantener su buena racha (cinco victorias seguidas) con un triunfo ajustado ante los Sacramento Kings que lideró Devin Booker con 31 puntos y 7 rebotes. Davion Mitchell (28 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Kings que dejaron escapar la victoria y en los que Domantas Sabonis se retiró lesionado (18 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias).

Houston Rockets, 98 - Memphis Grizzlies, 122

Los Memphis Grizzlies no echaron de menos a Ja Morant, ausente por molestias en una rodilla, y aplastaron a unos Houston Rockets que son colistas en el Oeste con cinco derrotas consecutivas. Desmond Bane (24 puntos y 7 asistencias) abrió camino en el festival de los Grizzlies (16 de 34 en triples) en tanto que Dennis Schroder (17 puntos) fue el principal anotador de los Rockets.

Indiana Pacers, 129 - Portland Trail Blazers, 98

En un encuentro entre dos equipos condenados a no jugarse nada hasta el final de temporada, los Indiana Pacers presumieron de ataque colectivo (siete jugadores por encima de los 10 puntos) para derrotar a los Portland Trail Blazers de Josh Hart (26 puntos). La imagen del encuentro ocurrió al final cuando un fan increpó al pívot de los Blazers Jusuf Nurkic, que sigue lesionado, y éste se encaró con el aficionado y le tiró el teléfono móvil.

Orlando Magic, 90 - Oklahoma City Thunder, 85

Otro partido sin casi nada en juego se resolvió con victoria de los Orlando Magic ante unos Thunder que suman nueve derrotas seguidas. Wendell Carter Jr. (30 puntos y 16 rebotes) lideró la victoria de los Magic en un pobre encuentro de muy poco acierto en el tiro (38,6 % para los Magic, 32,6 % para los Thunder).