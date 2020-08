Los Toronto Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka derrotan a los Memphis

Toronto Raptors venció con autoridad (108-99) este domingo a Memphis Grizzlies para reconducir su camino en Orlando después de la última derrota hace dos días, y asegurar el segundo puesto del Este.

El vigente campeón de la NBA venía de perder su primer partido en la 'burbuja' de Orlando contra Boston Celtics, pero ante Memphis volvieron a funcionaron con acierto los de Nick Nurse, en el reencuentro del pívot español Marc Gasol con su exequipo.

Con todo, el inicio fue para la franquicia de Tennessee, que se está jugando ese 'Top 8' de 'playoffs', con muy poco acierto del rival. El también español Serge Ibaka fue clave en el inicio de la remontada de los canadienses, pero siguieron pesando las pérdidas en Toronto. Los triples empezaron a entrar a los de Nurse en el segundo cuarto y el partido cambió de manos.

El desparpajo de Siakam (26 puntos) amplió la renta de los Raptors, a pesar del buen hacer de Morant y Dillon Brooks para Memphis. Entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo rompió el partido el vigente campeón, a pesar del orgullo final de los Grizzlies o el dejarse llevar de Toronto en los últimos minutos.

