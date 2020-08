Los Timberwolves ganan la loteria del Draft y escogerán al número 1

Los Timberwolves de Minnesota la suerte de su lado y aprovecharon también sus probabilidades (14%) para ganar la lotería del sorteo universitario de la NBA con lo que tendrán los derechos de selección del jugador colegial que consideren el número uno.

Los Warriors de Golden State, con el peor récord de la NBA (15-50), serán los que tengan los derechos de la segunda selección, la tercera se la quedaron los Hornets de Charlotte, la cuarta fue para los Bulls de Chicago y la quinta recayó en los Cavaliers de Cleveland (19-46).

The top 4 picks of the 2020 #NBADraftLottery Presented by State Farm. pic.twitter.com/3qt58jP93q