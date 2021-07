Segunda victoria de los Suns en las Finales de la NBA y hacen estériles los 42 puntos de Antetokounmpo

Los Phoenix Suns vencieron de nuevo a los Milwaukee Bucks (118-108) y colocaron este jueves el 2-0 en las Finales de la NBA.



Los Suns se sobrepusieron al recital de Giannis Antetokounmpo, que consiguió 42 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias pero que estuvo demasiado solo en el ataque de los Bucks. Por parte de los locales, el más destacado fue Devin Booker con 31 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.



Los Suns también contaron con las notables aportaciones de Chris Paul (23 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes) y de Mikal Bridges (27 puntos y 7 rebotes). Los locales se lucieron desde el triple (20 de 40 intentos, 50 % en total), mientras que los Bucks naufragaron en el tiro exterior (9 de 31, 29 %).

?? The @Suns knock down an #NBAPlayoffs franchise-record 20 threes to take a 2-0 lead in the #NBAFinals presented by YouTube TV, winning 118-108! ??



Game 3: Sunday - 8:00pm/et, ABC



Devin Booker: 31 PTS, 7 3PM

Chris Paul: 23 PTS, 8 AST

Mikal Bridges: 27 PTS

Giannis: 42 PTS