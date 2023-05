Los Spurs ganan la lotería del Draft y se llevarán a Victor Wembanyama

Los San Antonio Spurs ganaron este martes la lotería del draft de la NBA y el próximo 22 de junio podrán hacerse con el prodigio francés Victor Wembanyama, que a sus 19 años es considerado como un talento generacional, capaz de revolucionar los equilibrios de la liga estadounidense.

En el McCormick Place Convention Center de Chicago, la lotería del draft premió a los Spurs, por delante de los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers y los Houston Rockets.

El grito con el que el directivo de los Spurs Peter J. Holt celebró la victoria de los Spurs hace entender la importancia de la lotería de este año, cuyo premio fue Wembanyama, pívot de 19 años que ha acaparado los focos del mundo del baloncesto con sus asombrosas actuaciones en el Metropolitans parisino.

No se vivía en la NBA una expectación de este tipo desde hace veinte años, cuando los Cleveland Cavaliers se hicieron con LeBron James. Ya habían pasado las dos de la madrugada en París y Wembanyama siguió la lotería acompañado por su familia y amigos para saber cuál será su nueva casa a partir de la próxima temporada de la NBA.

"Me late el corazón, es un momento muy especial del que me acordaré por el resto de mi vida", reconoció Wembanyama nada más recibir la noticia. Es considerado como un niño prodigio, un jugador polivalente capaz de dominar tanto en la pintura como desde el arco, y con un carácter muy poco habitual en un talento de 19 años.

Trabajará con una leyenda como Gregg Popovich en unos Spurs que tendrán una primera elección en el draft por tercera vez en su historia. En 1987 eligieron a David Robinson, en 1997 se hicieron con Tim Duncan y en este 2023 se harán con Wembanyama.

Los Spurs arrancaban esta lotería como una de las cuatro franquicias favoritas para conseguir la primera elección, junto a los Charlotte Hornets, los Detroit Pistons y los Houston Rockets. Las cuatro contaban con un 14 % de posibilidades de conseguir la primera elección. Triunfaron los Spurs y los que menos fueron los Pistons, que se quedaron con la quinta.

The results for the Top 4 picks in the 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm: 1. Spurs 2. Hornets 3. Trail Blazers 4. Rockets pic.twitter.com/0iJPmiDrmF

Se colaron en la tercera posición los Portland Trail Blazers, con los Hornets segundos y los Rockets de Ime Udoka, cuartos. Los Orlando Magic, que tuvieron la primera elección el año pasado, se hicieron con la sexta y con la undécima, vía Chicago Bulls, que le debían una elección por la operación Nikola Vucevic.

WEMBANYAMA, UN TALENTO GENERACIONAL

La NBA alucina con el talento de Wembanyama y desde hace meses se disparó la expectación por el draft de 2023 y saber qué equipo podría poner las manos enel galo. Alto, 2,21 metros, y capaz de mezclar su poderío físico de pívot a una impresionante calidad atlética, tiro de tres puntos y habilidad en el uno contra uno, Wembanyama lleva meses siendo el objetivo número uno de las franquicias de la NBA.

Su tremendo potencial hizo que muchas franquicias, al verse ya sin objetivos serios de postemporada, apostaran por caer en la clasificación precisamente para contar con más opciones de conseguir la primera elección.

The 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.



Watch the 2023 #NBADraft presented by State Farm on June 22nd at 8pm/et on ESPN! pic.twitter.com/qBMBH9fska