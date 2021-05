Los Sixers siguen imparables y ponen 2-0 a su favor la serie ante los Wizards

Philadelphia Sixers han colocado el 2-0 en su eliminatoria ante Washington Wizards tras sumar otra contundente victoria (120-95), mientras que Utah Jazz han reaccionado ante Memphis Grizzlies (141-129) y New York Knicks también han logrado igualar su serie contra Atlanta Hawks (101-92).

Los Sixers, mejor equipo de la Conferencia Este en la temporada regular, dieron otro paso hacia segunda ronda tras dominar el encuentro en el Wells Fargo Center desde el pitido inicial ante un rival que nunca tuvo opciones de remontada.

Joel Embiid (22), Ben Simmons (22) y Tobias Harris (19) lideraron el ataque local ante unos Wizards donde solo pudo brillar Bradley Beal (33), ya que Russell Westbrook vivió una noche para olvidar con poco acierto ofensivo (2/10 en tiros de campo), una torcedura de tobillo e incluso un rifirrafe con un aficionado que le lanzó palomitas cuando iba hacia los vestuarios.

También en el Este, los Knicks sumaron su primera victoria de 'playoffs' desde 2013 tras llevarse otro duelo muy igualado ante los Hawks, que habían asaltado el Madison Square Garden en la apertura de la serie.

Los puntos del experimentado Derrick Rose (21) y la buena defensa en los minutos finales sellaron el triunfo del equipo neoyorquino, que sobrevivió pese a otra gran actuación de Trae Young (30), antes de que la eliminatoria se desplace a Atlanta.

Por último, los Jazz aprovecharon el retorno de Donovan Mitchell (25) para apuntarse su primera victoria, dirigida por Mike Conley (20 y 15 asistencias) y gobernada en la pintura por Rudy Gobert (21 y 13 rebotes). Los 47 puntos de Ja Morant, nuevo récord histórico de los Grizzlies en un partido de 'playoffs', no evitaron la primera derrota de Memphis.

Ja Morant goes off for a @memgrizz#NBAPlayoffs franchise record 47 PTS in Game 2!



Game 3: Saturday at 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/qmk1meXBBk