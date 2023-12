Los Sixers plantan cara en Boston sin Embiid y Maxey; Jokic se impone a Durant

Los Magic, el equipo más en forma de la NBA en estos momentos y segundos del Este con 14-5, se dejaron guiar en esta novena victoria seguida por Franz Wagner (31 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Paolo Banchero (28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias). Los Washington Wizards, penúltimos en el Este con 3-16, vendieron cara su derrota gracias a Kyle Kuzma (27 puntos y 6 rebotes).

Franz Wagner (31 PTS) drops his 3rd-straight 30+ point performance as the Magic win their 9th-CONSECUTIVE game, tying the franchise record ???? pic.twitter.com/HCw3sv37MT