Los 37 puntos de Doncic no son suficientes contra Pelicans; Booker lidera a los Suns ante los Warriors

Devin Booker anotó al menos 30 puntos por tercera vez en cuatro partidos este año y lideró, junto a los 16 puntos, seis rebotes y siete asistencias de Chris Paul y al doble doble de 16 puntos y catorce rebotes de Deandre Ayton, un contundente triunfo de los Suns ante los campeones de la NBA.

Booker fue protagonista además de un altercado con Klay Thompson, quien acabó expulsado por primera vez en su carrera. Su partido acabó en el tercer período, tras 18 minutos en pista, con solo dos puntos y dos asistencias. Tras perder a Thompson, los Warriors sufrieron un parcial de 51-28 que lanzó a los Suns hacia su tercera victoria en cuatro partidos. Steph Curry fue el mejor de los Warriors, con 21 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Los Dallas Mavericks se rindieron en New Orleans pese al doble doble de 37 puntos y once rebotes de Luka Doncic, quien también repartió siete asistencias. Eso sí, el esloveno se atascó desde la línea de tres puntos y acabó con un modesto dos de quince. Con unas grandes jugadas, Doncic sostuvo a su equipo, que llegó a tener 16 puntos de desventaja en la primera mitad, y tuvo el balón de la victoria con 2.9 segundos para el final, pero su triple fue repelido por el aro.

